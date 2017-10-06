Anonymous ME ilginç bir hikayeye ve eğlenceli bir oynanışa sahip olan bir aksiyon oyunu olarak özetlenebilir.

Bizi büyük Çin İmparatorluğu dönemindeki bir maceraya konuk eden Anonymous ME'de Meng adlı bir kadın suikastçinin yerine geçiyoruz. O dönemde Çin halkı imparator Ying Zheng'in baskıcı yönetimi altında ezilirken Meng'in bağlı olduğu suikastçi birliği dağılıyor; fakat bütün olaylar bununla sınırlı kalmıyor; çünkü Meng kendisini büyük bir komplo senaryosu içerisinde buluyor. Biz ise Meng'in peşine düşen düşmanlarından kurtularak adını temize çıkarmasına yardım oluyoruz. Bu mücadelemiz bir yandan baskıcı imparatorla da ilişkili olduğundan bütün Çin'i dolaşmamız gerekmekte.

Anonymous ME oynanış olarak hack & slash dinamiklerini kullanan bir aksiyon oyunu. Oyunda ekranda yatay olarak ilerliyoruz ve kılıcımızı ve diğer silahlarımızı kullanarak düşmanlarımızla savaşıyoruz. 3 farklı silah seçeneğine sahip olduğumuz oyunda farklı saldırıları birleştirerek kombolar yapabilmemiz ve daha yüksek hasar verebilmemiz mümkün. Bölüm sonu canavarı niteliğindeki düşmanlar bize daha uzun ve taktiksel savaşlar sunuyor.

2 boyutlu bir aksiyon oyunu olan Anonymous ME'nin minimum sistem gereksinimleri şu şekilde listelenmekte:

- 64 bit Windows Vista işletim sistemi

- Intel Core i3 veya AMD Phenom X3 8750 işlemci

- 1 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 460, AMD Radeon HD 4850 veya Intel HD Graphics 4400 ekran kartı

- 1 GB boş depolama alanı

-+ DirectX 10 uyumlu ses kartı

- İnternet bağlantısı