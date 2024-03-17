NieR Automata’nın başarısının ardından serinin önceki, az bilinen, değer görmemiş oyunu olan NieR Replicant yenilenmiş sürümü ile karşımıza çıktı. Tam adı ile, NieR Replicant ver.1.22474487139… NieR Automata’nın öncesinde neler olduğunu anlatan bir yapım. Pek çok kişi bu oyunu oynamak istiyor ancak konu ağır olduğu için İngilizcesine güvenemiyor. Bu durumda Nier Replicant Türkçe yama imdadınıza yetişiyor.

Hem Nier Replicant hem de NieR Automata, gelmiş geçmiş en iyi Hack’n’Slash oyunları denildiği zaman anılan yapımlardır. Özellikle de zamanında NieR Replicant’ın ilk versiyonunu oynayamadıysanız şu an oynamak için tam zamanı. NieR oyunları dışarıdan yüzeysel ve basit oyunlar gibi görülse de hikaye ve derinlik açısından eşi benzeri zor bulunan yapımlardır.

Eğer siz de Nier evrenini en iyi şekilde anlamak istiyorsanız NieR Replicant Türkçe yama yüklemek isteyebilirsiniz. Böylece dil bariyerine takılmadan oyunu en iyi şekilde anlamış olursunuz. Aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayarak siz de NieR Replicant Türkçe yamayı bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

Nier Replicant Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

anonymousceviri.com ’un Nier Replicant Türkçe yama sayfasına gidin.

’un Nier Replicant Türkçe yama sayfasına gidin. Sağ taraftaki Yamayı İndir seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Nier Replicant’ın Türkçe yaması ücretli bir şekilde sunuluyor. anonymousceviri.com’un rehberini okuyarak konu ile alakalı detaylı bilgi alabilir ve istemcilerini indirerek Nier Replicant’ı hızlı bir şekilde Türkçe yapabilirsiniz.

Nier Replicant Hakkında

İlk olarak 2010 yılında Japonya'da, PlayStation 3 ve Xbox 360 platformları için NieR Replicant, pek bilinmeyen ve batıya açılamamış bir oyundu. 2017 yılında NieR Automata başarılı bir çıkış yaptıktan sonra Nier Replicant’ın da tekrar piyasaya sürülmesi için düğmeye basıldı. NieR Replicant ver.1.22474487139… adıyla çıkış yapan remastered versiyonu 2021 yılında piyasaya sürüldü.

NieR Automata’nın öncesinde yaşananları anlatan bu oyun da oldukça iyi bir iş çıkardı diyebiliriz. NieR evrenini çok daha genişleten ve içinde bulunduğumuz dünyayı daha iyi anlamamızı sağlayan bu oyunu batılıların da oynaması oldukça önemliydi.

Kız kardeşi "Yonah"ı ölümcül bir hastalıktan kurtarmak için maceralara atılan genç bir erkeği oynadığımız bu oyunda hikaye, yolculukta karşılaştığımız çeşitli karakterlerle birlikte şekilleniyor ve gelişiyor. Oynanış ve hikaye bakımından NieR Automata’yı aratmayan bu oyun yine size sağlam bir oyun deneyimi vadediyor.

Nier Replicant Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. NieR Automata’yı oynamış mıydınız? Nier Replicant’ın Türkçe yamasını nasıl buldunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.