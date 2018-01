Baba is You, Windows tabanlı bilgisayarlar üzerinden oynayabileceğiniz bir tür bulmaca oyunudur.

Bir önceki senin en iyi bağımsız oyunlarının belirlendiği The Independent Games Festival kapsamında yılın oyunu olmak üzere birçok başka ödüle aday olarak gösterilen Baba is You, her ne kadar görsellik anlamında bize büyük şeyler vaat etmese de önemli bir bağımsız oyun olarak karşımızda duruyor. Eski usül bulmaca oyunlarının tadını geri getiren ve bunu başarılı oyun mekanikleri ve müziklerle yapmayı başaran Baba is You, şimdiden 2018'in en çok konuşulan oyunlarından bir tanesi olmaya aday.

Oyundaki amacımız ise oldukça basit: Karşımıza çıkan blokları hareket ettirerek yolumuzu açmak ve bölümü tamamlamak. Fakat bunu yaparken kolayca bölümleri geçebileceğinizi düşünmeyin. Çünkü iyi tasarlanmış bölümler ve zorlayıcı bulmacalarla, Baba is You tam bir beyin fırtınası vaat ediyor. Bağımsız oyunları sevenler için vazgeçilmezler arasında girebilecek Baba is You'ya dair daha ayrıntılı bilgileriyse hemen aşağıda yer alan ilk tanıtım videosundan alabilirsiniz.