Yılbaşında İzleyebileceğiniz Yeni Yıl Temalı Filmler

Yılbaşı zamanı gelip çattığında evin sıcak atmosferinde sinema keyfi yapmanın tadı bir başka oluyor. Özellikle yılbaşı ve Noel temalı filmler izleyicilerin içini ısıtıyor.

Sokaklardaki yılbaşı hazırlıklarını tamamlayan ve yeni yıl heyecanını evinizde de hissetmenizi sağlayan, en güzel yılbaşı temalı filmleri sizin için sıraladık.

İşte, IMDb puanına ve izleyici yorumlarına göre yılbaşı sezonunda izlemek isteyeceğiniz 9 farklı film önerisi!

Yılbaşı ve Noel Temalı En İyi Filmler

Şahane Hayat

Noel Gecesi Kabusu

Evde Tek Başına

Kutup Ekspresi

Gremlins

Neşeli Hayat

Grinch

Hediye Operasyonu

Noel Baba’yı Kurtarmak

1. Şahane Hayat (It’s a Wonderful Life)

IMDb Puanı: 9.3

Yapım yılı: 1946

Tür: Fantastik, Dram

Oyuncuları: Donna Reed, Lionel Barrymore, James Stewart

Ana karakter olan George Bailey’in küçük bir kasabada geçen hayatını konu alıyor. Bu yaşına kadar çok sayıda fedakarlık yapmış biri olarak iç dünyasında huzursuzluk yaşamaya başlıyor. Bu hisler ile savaşırken kendisine adeta sihirli bir değnek değiyor ve bir meleğin yardımıyla hayatı değişiyor.

2. Noel Gecesi Kabusu (The Nightmare Before Christmas)

IMDb Puanı: 8.2

Yapım yılı: 1993

Tür: Müzik, Animasyon

Oyuncuları: Catherine O’Hara, Danny Elfman, Ken Page

Film Halloween Town adlı bir şehirde geçiyor. Bu kentteki cadılar bayramı kralı Jack Skellington filmin ana karakteri. Noel’in Halloween’den daha eğlenceli olduğunu keşfettikten sonra hükmettiği şehre Noel’i getirmeye çalışıyor.

3. Evde Tek Başına (Home Alone)

IMDb Puanı: 7.7

Yapım yılı: 1990

Tür: Aile, Komedi

Oyuncuları: Joe Pesci, Daniel Stern, Macaulay Culkin

Ailece izlenilecek film önerisi arayanların en çok karşılaştığı klişelerden birisi ‘Evde Tek Başına’ Bu filmi izlemeyeniniz en azından duymayanınız yoktur diye tahmin ediyoruz.

Noel tatili için Paris’e gitmek üzere yola çıkan McCallister ailesinin küçük oğlu Kevin evde unutulur. Küçük çocuk evdeyken içeri girmeye çalışan iki yeteneksiz hırsızın başlarına geleceklerden henüz haberi yoktur.

İşte bu üçlünün aynı çatı altında yaşadığı maceralardan oluşan bu film, 7’den 70’e herkesin severek izlediği filmlerden biri olarak hatırlanır.

4. Kutup Ekspresi (The Polar Express)

IMDb Puanı: 7.3

Yapım yılı: 2004

Tür. Aile, Animasyon

Oyuncuları: Tom Hanks, Nona Gaye, Eddie Deezen

Geçmiş Noeller’de edindiği tecrübelerden sonra Noel Baba’ya olan inancını kaybeden bir erkek çocuğunun macera dolu tren yolculuğu konu alınıyor.

Yalnız bu, sıradan bir tren değil. İçinde yaşadığı mucizelerle Noel Baba’nın yaşadığı Kuzey Kutbu’na giden bir tren. Tom Hanks’in seslendirdiği film zengin animasyonları ile dikkat çekiyor.

5. Gremlins

IMDb Puanı: 7.3

Yapım yılı: 1984

Tür: Korku, Komedi, Fantastik

Oyuncuları: Phoebe Cates, Zach Galligan, Hoyt Axton

Rand Peltzer henüz bir icat yapamamış bir mucit olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda Billy isimli bir çocuğun babası olan Rand yılbaşı için ailesine Gizmo adlı küçük bir yaratığı hediye olarak getiriyor.

Bu yaratığın bakımına ilişkin dikkat etmeleri gereken üç ana kural var. Bunlardan ilk ikisi şu: Gizmo’nun gece yarısından sonra hiçbir şey yememesi ve günışığına maruz kalmaması gerekiyor. Ayrıca kendisi sadece birkaç damla su içebiliyor.

Bu kurallara uyulmadığı taktirde sonuçları korkunç bir boyuta ulaşıyor. Rand ve oğlu Billy bu kuralların her birini tek tek çiğniyor ve haliyle de başları büyük bir derde giriyor. Gizmo’nun dönüştüğü Gremlin ile baş etme mücadeleri bu filmin ana konusu haline geliyor.

6. Neşeli Hayat (Jolly Life)

IMDb Puanı: 7.1

Yapım yılı: 2009

Tür: Aile, Komedi

Oyuncuları: Erdal Tosun, Yılmaz Erdoğan, Cezmi Baskın

Konusu: Türk yapımı olan bu filmin senaristliğini Oğuzhan Koç ve Yılmaz Erdoğan üstleniyor. Erdoğan’ın hem yapımcı hem senarist hem de oyuncu olarak görev aldığı filmde Rıza Şenyurt isimli ana karakterimiz halktan bir insanı canlandırıyor.

İyi niyetli, sıradan ve sakin bir karaktere sahip olan Rıza, bir alışveriş merkezinde Noel Baba olarak part time çalışmaya başlıyor ancak kendisi daha Noel Baba’yı tanımıyor bile.

Müslüman kültürü ile halkın içinde yetişmiş bir adam olan Rıza’nın performansı seyirciye ters köşe yapıyor. Büşra Pekin ve Ersin Korkut da bu projede yer alan ünlü isimler arasında sıralanıyor.

7. Grinch (Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas)

IMDb Puanı: 7.2

Yapım yılı: 2018

Tür: Komedi, Animasyon

Oyuncuları: Jim Carrey, Taylor momsen, Jeffrey Tambor, Verne Troyer, Bryce Dallas Howard, Ron Howard, Molly Shannon, Deep Roy

Huysuz bir karaktere sahip olan Grinch teknolojik gereksinimlerini karşılayacak alet edavatlar ile dolu bir mağarada Max isimli sadık köpeği ile hayatını sürdürüyor.

Yaşadığı Who köyündeki komşularıyla fazla etkileşime girmeyen Grinch, Noel zamanı geldiğinde onların yaşadığı coşkuya tanıklık etmekten rahatsızlık duyuyor. Aklına gelen çözüm yolu ‘Noel’i çalmak’ oluyor.

Bunun için kollarını sıvayıp Noel baba kılığına giren karakter kızağını sürmesi için bir geyik yakalamaya çalışıyor. Öte yandan köyün yerlilerinden olan Cindy-Lou, Noel Baba’nın annesine yaptığı iyiliklere teşekkür etmek için bu Noel’de Noel Baba’yı yakalamayı hedefliyor.

Cindy-Lou gerçek Noel Baba’yı yakalayabilecek mi? Grinç’in başına bir iş gelecek mi yoksa Noel’i çalabilecek mi? İzleyiciler filmin içinde bu soruların cevabını arıyor.

8. Hediye Operasyonu (Arthur Christmas)

IMDb Puanı: 7.1

Yapım yılı: 2011

Tür: Aile, Animasyon

Oyuncuları: James McAvoy, Hugh Laurie, Bill Nighty

Noel Baba’nın küçük oğlu Arthur hediye dağıtma merkezinin operasyon bölümünde çalışıyor. Noel zamanı son derece yoğun çalışan birim bu sefer bir hata yapıyor.

Dünyanın dört bir yanında yüz milyonlarca çocuk hediyesini bekliyor. Bu yıl yapılan hata sonucu bir çocuğun hediyesi unutuluyor. Arthur’un görev, Noel sabahı gelmeden bu çocuğa hediyesini ulaştırmak oluyor.

9. Noel Baba’yı Kurtarmak (The Santa Clause)

IMDb Puanı: 7.0

Yapım yılı: 2014

Tür: Aile, Komedi

Oyuncuları: Jim Broadbent, Kit Connor, Rafe Spall

Tıpkı diğer çocuklar gibi dört gözle Noel’in gelmesini bekleyen Tom, bir anca önce Noel Baba’nın getireceği hediyeye kavuşmak istiyor ancak bu yıl bir terslik var. Londra sokaklarını tam da Noel arifesinde başıboş gezen geyikler sarıyor.

Tom ise bir gün evin garajında Noel Baba’yı uyurken buluyor. Yeni arabasını Noel’e hazırlamak için deneme sürüşü yapan Santa kaza yapıp kendisini Tomlar’ın garajında buluyor.

Polislerin kendisini tutuklamasının üstüne Tom ve babası Noel Baba’yı Noel’den önce hapisten kurtarmanın yollarını arıyor.