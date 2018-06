Battle Brawlers, hızlı oynanışıyla dikkatleri çeken ve bütün dünyada kurduğu sunucularla geniş bir kitleye hitap eden, farklı bir gerçek zamanlı strateji oyunudur. Dünya çapında oyunculara her zaman ve her yerde meydan okuyabilirsiniz. Oyuncular birbirlerine karşı savaşmak için simetrik bir haritada yarışırlar. Dikkat et! Savaş Tanrınızın ölümü, savaşın başarısızlığı demektir. Bir savaş ortalama 10 dakika sürer.

Özellikler:

1v1 ve 2v2 PVP savaş alanı ve gerçek zamanlı chat

5 farklı ırk, 100’den fazla silah, 10’dan fazla karakter, 30’dan fazla büyü çeşidi

Otomatik maç bulma, Sıralama Listesi, farklı kazanımlar, koptuktan sonra tekrar bağlanma,

Küresel sunucular

Oynanış:

Benzer oyunlarda olduğu gibi çeşitli yerlere kule yerleştirmek yerine Battle Brawlers oyununda, haritanın bazı yerlerine sizin için savaşacak ordular yerleştiriyor ve üzerine gelen akınları engellemeye çalışıyorsunuz. İlk etapta koyduğunuz orduların yerini değiştiremediğinizden yapacağınız seçimin çok önemli olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Ordularınızı harekete geçirdiğinizdeyse doğru hamleleri yaparak rakibinize karşı avantaj sağlamaya ve onu öldürmeye çalışıyorsunuz. Oldukça heyecanlı ve eğlenceli yapısıyla dikkat çeken, strateji oyunlarını kendisine çekmeyi başaran Battle Brawlers oyununun sistem gereksinimleriyse şöyle:

MİNİMUM: İşletim Sistemi: windowsXP SP3/win7/win8/win10 İşlemci: Intel Core Duo 2.0 Ghz or AMD CPU with same capability Bellek: 2 GB RAM Ekran Kartı: GT220, 9500GT, HD4650 or better DirectX: Sürüm 9.0 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 1 GB kullanılabilir alan