Borderlands 3, Gearbox tarafından geliştirilen, 2K Games tarafından yayınlanan aksiyon rpg - birinci şahıs nişancı oyunu. PC, PS4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapan yüksek tempolu FPS oyununda derin yetenek ağacı, yeni yetenek ve çok fazla kişiselleştirmeyle donatılan dört yeni Vault Hunter olarak galaksideki en acımasız kült lider Calypso Twins ile savaşıyorsunuz. İster tek başınıza ister arkadaşlarınızla birlikte…

Ödüllü shooter-looter oyunu serisi Borderlands, her zamankinden fazla silah seçeneği ve tamamen yeni bir kargaşaya yol açan macerasıyla karşımızda. Birinci şahıs kamera açısından oynanış aksiyon rol yapma oyununda her biri derin yetenek ağıcı, yetenek ve kişiselleştirmeleriyle dikkat çeken hazine peşine düşmüş yepyeni Vault Hunter’lardan biri olarak yeni dünya ve düşmanlarla kasıp kavuruyorsunuz. Tek ve arkadaşlarınızla beraber çılgın düşmanları alt ediyor, ganimetleri ele geçiriyor, yaşam alanınızı galaksideki en acımasız kült liderlerden korumaya çalışıyorsunuz. Acımasız klanları birleştirerek galaksinin nihai gücünü almak isteyen büyük kötü Calypso Twins’i durdurabilecek tek kişisiniz.

Hangi seviyede ve kaç görev tamamlamış olursanız olun istediğiniz zaman online olarak veya ekran ortadan ikiye bölünmüş şekilde birlikte (co-op) oynayabileceğiniz oyunda seçilebilir 4 karakter var. Her karakterin kendine has yeteneği, özelliği var ve oynadıkça yetenekleri gelişiyor. Ek ateş gücüne ihtiyaç duyduğunuzda yardımınıza koşan Nişancı Moze, kendine güvenen yetenekli bir kavgacı olan Amara, düşmanları parçalamak için Siren güçlerini kullanıyor. Efendilerinin her emrini yerine getiren sadık hayvanlara hükmeden FL4K, av için dünyaya gelmiş. Kaos yaratma, düşmanı yanıltma, savaşa dalma konusunda oldukça uzman olan Zane, savaş alanı aletlerini çok iyi kullanıyor.

Borderlands 3 PC Sürümleri

Standard Edition - Temel olarak oyunu içerir.

- Temel olarak oyunu içerir. Deluxe Edition - Temel oyunu ve 5 Cosmetic Skin Paketi (Karakter ve Silah) içerir.

- Temel oyunu ve 5 Cosmetic Skin Paketi (Karakter ve Silah) içerir. Super Deluxe Edition - Temel oyunu ve 5 Cosmetic Skin Paketi (Karakter ve Silah) içerir. Ayrıca 4 Campaign DLC Paketi ve özel Butt Stallion Cosmetic Paketi içeren Sezon Pasosunu içerir.

Borderlands 3 PC Çıkış Tarihi

Borderlands 3 PC oyunu 13 Eylül'de çıkış yapacak.