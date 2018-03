Devil May Cry HD Collection, daha önce konsollar için yayınlanan Devil May Cry paketinin bilgisayar sürümüdür.

Bugüne kadar piyasaya çıkmış en başarılı hack-and-slash oyunlarından bazılarını bünyesinde barındıran Devil May Cry serisi gerek oynanışı gerekse hikayesiyle dünya çapında milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başaran oyunlardan bir tanesi. Oldukça karmaşık bir ilerleyişi olan seri tam olarak Devil May Cry 4 Special Edition, Devil May Cry 3: Dante's Awakening, Devil May Cry, Devil May Cry: The Animated Series, Devil May Cry 4 ve Devil May Cry 2 şeklinde devam ediyor. DmC: Devil May Cry ismiyle yayınlanan oyun ise alternatif evren olarak karşımıza çıkıyor.

Devil May Cry HD Collection olarak adlandırılan pakette ise kronolojik olarak piyasaya sürülen üç oyunu barındırıyor. Yani Devil May Cry, Devil May Cry 2 ve Devil May Cry 3: Dante's Awakening isimli oyunlar pakette yer alıyor. Daha önce konsollar için piyasaya sürülen ve ilk oyunların elden geçirilmiş sürümlerinin yer aldığı Devil May Cry HD Collection, 1920x1080 çözünürlükle birlikte eski DmC oyunlarını tekrar PC üzerinde oynamak isteyenler için geliştirilen ve başarılı seriye tekrar göz atmak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat.