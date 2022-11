Far Cry 5 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Far Cry 5, hem görselliğiyle hem de oynanışıyla pek çok kişinin oynamak istediği bir oyun. Hikaye odaklı bir FPS oyunu olmasından ötürü insanlar bu oyunun hikayesini de merak ediyorlar. Pek çok oyuncu bu noktada oyuna Türkçe yama kurmak istiyorlar. Biz de sizler için Far Cry 5 Türkçe yama nasıl indirilir nasıl kurulur izah edeceğiz. Far Cry 5’i Türkçe olarak oynamak ve dil bariyerine takılmadan oyunun hikayesini en iyi şekilde anlamak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Far Cry 5 Türkçe Yama Nasıl İndirilir?

Far Cry 5 Türkçe yama klasörünü indirin.

Dosya şifresini girin. (Şifre: rockerdem )

) EXE uzantılı dosyaya çift tıklayın.

İlerleyerek " FarCry 5 dosya adresi " bölümünden " Manuel Arama "ya tıklayın ve oyunun kurulu olduğu klasör içindeki " bin " klasörü içindeki " FarCry5.exe " dosyasını seçin.

" bölümünden " "ya tıklayın ve oyunun kurulu olduğu klasör içindeki " " klasörü içindeki " " dosyasını seçin. Oyununuzun sürümünü seçin. ("2018", oyunun ilk çıktığında yayınlanmış, "2019" güncelleme almış sürümdür.)

İlerlemeye devam ederek, yedek alma uyarısı çıktığı zaman "Evet" seçeneğine tıklayın.

İşlem bu kadar. Far Cry 5’i Türkçe oynayabilirsiniz.

Far Cry 5 Hakkında

Far Cry 5, Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan hikaye bazlı bir FPS oyunudur. Far Cry serisinin 5. ana oyunu genel olarak ortalamanın üzerinde notlar aldı. Oyun hayali bir dünyada,Montana isimli bir yerdeki Umut Kasabası’nda geçiyor. Burada Cennetin Kapısı adlı kıyamet tarikatı bulunuyor. Tarikatın başında Joseph Seed isimli birisi var. Kardeşleri de kendileirni Müjdeciler diye tanımlıyor. Biz de bu tarikata karşı bir mücadeleye giriyoruz ve tarikatı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.

Oynanış bakımından oldukça özgür ve aksiyon dolu olan Far Cry 5, tek kişilik, hikaye odaklı bir FPS oyunu arayanları mest edecektir. Silah çeşitliliği, aksiyon dozu ve yeterli oyun süresiyle bizleri memnun eden bir oyun. Ortalama sayılabilecek bir hikayesi bulunuyor. Keyifli vakit geçirmek için oldukça ideal bir oyun olan Far Cry 5, özellikle de serinin sıkı hayranları için güzel bir oyun deneyimi vadediyor.

Far Cry 5 Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Far Cry 5'i oynadınız mı? Far Cry 5'in Türkçe yamasını beğendiniz mi?