Far Cry 4 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Far Cry serisini baştan sona oynamak isteyen oyuncular dil bariyerine takılmamak için oyunu Türkçe oynamak istiyorlar. Far Cry oyunlarında hikaye oldukça büyük bir öneme sahip olduğu için oyuncular da hikayeyi en iyi şekilde anlamak istiyorlar. Far Cry 4’de ana oyunlardan bir tanesi. Pek çok oyuncu da Far Cry 4 Türkçe yama yüklemek istiyor. Biz de bu yazımızda sizlere Far Cry 4 Türkçe yama nasıl indirilir nasıl yüklenir izah edeceğiz.

Far Cry 4 Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Far Cry 4 Türkçe yama dosyasını indirin.

Winrar dosyasının içindekileri masaüstüne kopyalayın. (Winrar şifresi: rockerdem )

) Oyunun kurulu olduğu klasöre girin.

" data_win32 " klasörü içinde ki " patch_hd.dat " ve " patch_hd.fat " dosyalarını yeni bir klasör oluşturup içine atarak yedekleyin.

" klasörü içinde ki " " ve " " dosyalarını yeni bir klasör oluşturup içine atarak yedekleyin. Winrar dosyası içindeki "patch_hd.dat" ve "patch_hd.fat" dosyalarını "data_win32" klasörü içine atın.

"patch_hd.dat" ve "patch_hd.fat" dosyalarını "data_win32" klasörü içine atın. Oyunu açıp "Settings > General > Game Language" yoluyla dil ayarlarından Türkçe'yi seçin.

Ayarlarda kapalı ise altyazıları açıp Türkçe'yi seçin.

İşlem tamam. Far Cry 4 Türkçe yama başarıyla yüklendi.

Far Cry 4 Hakkında

Her Far Cry oyunu farklı bir coğrafyada geçiyor. Far Cry 4’de ise Himalayalar’da geçen bir oyun. Ajay Ghale ismindeki bir kişiyi oynuyoruz. Annesinin son dileğini gerçekleştirmek için Himalayalar’a giden Ajay’ın hikayesine tanıklık ediyoruz. Pagan Min isimli psikopat bir adam ile bir grup isyancının çatışması arasında kalıyoruz.

Far Cry 4, görsel açıdan son derece tatmin edici bir oyun. Oyun Himalayalar’da geçtiği için pek çok doğal alana ve çarpıcı manzaralara ev sahipliği yapıyor. Aksiyon dozunun hiç düşmediği bu oyun pek çok açıdan serinin önceki oyunu Far Cry 3’e benziyor. Far Cry’ın herhangi bir oyununu beğendiyseniz muhtemelen Far Cry 4’ü de beğeneceksiniz.

Far Cry 4 Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Far Cry 4’ü oynadınız mı? Far Cry 4’ün Türkçe yamasını beğendiniz mi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.