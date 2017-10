Gold Rush: The Game eğer gerçekçi bir madencilik tecrübesi yaşamak isterseniz hoşunuza gidebilecek bir simülasyon oyunu olarak tanımlanabilir.

Bize altın madenciliği yapma fırsatı sunan Gold Rush: The Game'de oyuncular kariyerlerine tek bir kepçe ile başlıyorlar. Alaska'da geçen oyunda kepçemizle madenler açıyor ve çıkardığımız toprak ve kayalar arasından altınları ayıklayarak bir altın zengini olmaya çalışıyoruz.

Gold Rush: The Game'de farklı mevsimlerde kazılar yaparken kazandığımız parayla kamyon ve kamyonet gibi yeni araçlar alarak kazı yapma ve eleme kabiliyetlerimizi geliştirebilmekteyiz. Oyundaki bütün altın çıkarma alanları gerçek zamanlı olarak deforme olabiliyor ve kepçenizin darbeleriyle toprak şekillenebiliyor.

Gece - gündüz döngüsüne yer veren bir oyun olan Gold Rush: The Game, tek bir oyun moduyla geliyor. Sandbox modunda dilediğinizi yapabiliyor, dilediğiniz alanı kazabiliyorsunuz. Fakat oyuna uzunca bir eğitim bölümü eklenmiş, bu sayede oyunu ve kontrolleri öğrenebilmektesiniz.

Farklı hava koşullarının madencilik faaliyetlerinizi etkileyebildiği oyunda grafiklere özen gösterilmiş. Gold Rush: The Game'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core i5 işlemci

- 16 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 760 ekran kartı

- DirectX 11

- DirectX uyumlu ses kartı

- 12 GB boş depolama alanı