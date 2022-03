PlayStation Plus Premium vs Xbox Game Pass Ultimate: Hangisi Daha İyi?

Sony, Microsoft'un Xbox Game Pass sistemine karşılık yeni ve genişletilmiş PlayStation Plus hizmetini resmi olarak sonunda tanıttı. Her iki konsola da sahipseniz, muhtemelen hangi abonelik hizmetinin zamanınıza ve paranıza değeceğini veya büyük harcamalar yapıp ikisini birden almak için bir durum olup olmadığını merak ediyorsunuzdur. Burada, her hizmetin her aşamasında tam olarak ne elde ettiğinizi, fiyatları ve erişmeyi bekleyebileceğiniz bazı oyunları ayrıntılı olarak inceliyoruz. Elbette en önemlisi hangisinin daha iyi bir hizmet olduğunu da burada değerlendireceğiz. PlayStation Plus Premium vs Xbox Game Pass Ultimate içeriğimiz ile söz konusu iki abonelik sistemini mercek altına alıyoruz!

PlayStation Plus Premium vs Xbox Game Pass Ultimate

Konsol dünyası bugün ikiye bölündü. PlayStation'un yeni abonelik paketleri şimdiden birçok oyuncuyu heyecanlandırdı ve sosyal medyada oyuncular hangi abonelik hizmetinin daha iyi olacağını tartışmaya başladı. Dilerseniz gelin söz konusu paketlerini teker teker karşılaştırarak yazımıza ilerleyelim. Öncelikle abonelik hizmetlerine en ucuz olanlardan başlayacağız.

PlayStation Plus Essential

Aylık: $9.99

$9.99 Yıllık: $59.99

Halihazırda bir PlayStation Plus abonesiyseniz, paketinizin adı Essential seviye olarak değiştirilecek. Bu seviye, ayda hiçbir ek ücret ödemeden iki PlayStation oyunu indirmenize olanak tanır ve bu oyunları kitaplığınızda tutabilir ve abone olduğunuz sürece oynamaya devam edebilirsiniz. PlayStation Plus Essential ayrıca çevrimiçi çok oyunculu oyunlara erişim, tüm bu kayıtlı oyunlar için bulut depolama ve PlayStation mağazasındaki seçili ürünlerde indirimleri de içermekte. Oyun koleksiyonunuzu her ay yeni PS4 oyunları ve düzenli olarak eklenen PS5 oyunlarıyla genişletebilirsiniz.

Tüm PlayStation Plus aylık oyunları, üye olduğunuz sürece sizin olur ve PS5'te oynanabilir. Game Pass sisteminde olduğu gibi süresi bitince kütüphaneden bu oyunların kaldırılması şokuyla karşılaşmazsınız. En çok satanlar, keşfedilmemiş mükemmel bağımsız oyunlar ve ister çevrimiçi olarak ister evde aileniz ve arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çok oyunculu grup oyunlarıyla her ay dikkat çekici oyunlar verilemekte PS Plus abonelerine.

Xbox Game Pass Console

Aylık: $9.99

Xbox Game Pass'in en ucuz katmanı olan Console, Halo Infinite gibi Xbox Game Studios da dahil olmak üzere 100'den fazla Xbox oyununa, erkenden erişim ve süresiz oynama hakkı veriyor. Bu oyun geliştirme stüdyoları arasında Bethesda, Obsidian, 343 Industries ve Arkane gibi büyük geliştiricilerin de yer aldığını belirtmekte fayda var ancak geriye kalan geliştiricilerin pek iç açıcı oyunları Game Pass sistemine dahil etmediğini bilmenizi isterim. Mesela EA Play oyunları bu aboneliğe dahil değil. Şu anda Xbox Games Pass kitaplığında 454 oyun var ve Xbox Games Pass Console aboneleri bunlardan sadece 362 tanesini oynayabiliyor.

Xbox Game Pass Console, garip bir şekilde çok oyunculu modlara erişimi içermiyor! (bunun için Xbox Live Gold gerekli), ancak seçili öğelerde özel üye indirimlerinden yaralanabilirsiniz. Bir Xbox konsolunuz varsa ve yalnızca çok oyunculu oyunlarla ilgileniyorsanız, başka bir seçenek de Xbox Live Gold aboneliği almanız. Bu, Xbox Games Pass kitaplığına erişmenizi sağlamaz ancak çevrimiçi oyun oynama, ayda iki adet ücretsiz oyun ve seçili oyunlarda indirim sağlar.

Xbox Game Pass PC

Aylık: $9.99

Bu abonelik hizmetinin PC versiyonuna gelince, Marvel's Guardians of the Galaxy, Tunic ve Halo: Infinite gibi Xbox Game Studios dahil olmak üzere PC için 100'den fazla Xbox oyununa piyasaya çıktıkları gün erişebileceksiniz. Ayrıca konsol paketinden farklı olarak, EA Play oyunlarına da erişim elde edeceksiniz. Şu anda, Xbox Game Pass PC kütüphanesinde PC için 419 oyun bulunmakta. Kaçını oynamak istersiniz işte orası tartışılır... Xbox Game Pass PC, PC çok oyunculu özelliğini içermez ancak seçili öğelerde özel üye indirimlerini içerir.

PlayStation Plus Extra

Aylık: $14.99

Yıllık: $99.99

PlayStation Plus Essential hizmetinden sadece ve sadece £4 daha fazla ödeyerek 400 adet PS4 ve PS5 oyununa anında erişebilirsiniz. Bu oyunlar hem PlayStation Studios oyunlarını hem de ödüllü Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 gibi AAA kalitede oyunları da içermekte. PlayStation Plus Extra ayrıca çevrimiçi çok oyunculu erişim, tüm bu kayıtlı oyunlar için bulut depolama ve PlayStation mağazasındaki seçili ürünlerde indirimler içeriyor. Her ay yüzlerce oyuna yapılan indirimlere ek indirim kazanabilir ve hayalini kurduğunuz oyunu daha ucuza alma şansına erişebilirsiniz.

Xbox Game Pass Ultimate

Aylık: $14.99

En pahalı Xbox Games Pass üyeliği olan Ultimate, aynı Game Pass kitaplığı başlıklarına ancak konsol, bilgisayar ve mobil üzerinden de bu kütüphaneye erişmenizi sağlar. Daha ucuz hizmetlerde olduğu gibi, Bethesda, Obsidian, 343 Industries, Arkane ve daha fazla geliştiricinin yapımlarına ilk günden erişim hakkı kazanırsınız. Ayrıca Xbox, Xbox 360 ve Xbox One nesillerinden geriye dönük uyumlu oyunları da bu üyelik ile oynayabilirsiniz. Ultimate, konsol ve PC genelinde sunulan paketin bir parçası olarak EA Play Abonelik hizmetine erişimi de içerir.

Bu katman aynı zamanda konsol çok oyunculu oyunlarına ve bulut oyunlarına erişim sağlar; bu da size PC'de, cep telefonlarında ve tabletlerde çeşitli konsol oyunlarını oynama olanağı sağlar. Kısacası oynayacağınız cihaz başına para ödemek zorunda kalmış oluyorsunuz. Ek bir hizmet söz konusu değil. Birinci parti oyunların çok az olduğu Game Pass sistemini oyuncular genellikle üçüncü parti yapımlar için tercih ediyor. PlayStation'ın birinci parti ödüllü oyunlarına yetişemeyeceğini fark eden Xbox, şu sıralar Game Pass sistemini zenginleştirmek adına stüdyo alımları gerçekleştirmekte.

Satın alım stratejisi ne kadar sürdürülebilir olur işte orasını bize zaman gösterecek.

PlayStation Plus Premium

Aylık: $17.99

Yıllık: $119.99

En pahalı PlayStation Plus üyeliği, Essential ve Extra'nın sunduğu avantajlara 340 oyun daha ekleyerek oyun listesini taçlandırıyor. Bu ek oyunlar PlayStation, PS2 ve PSP nesillerinden oyunları da içermekte ve bulut üzerinden PS3 oyunları oynayabilirsiniz. Sony, hizmetin bu bölümünün tam listesini henüz açıklamış değil ancak çoğu oyunun listede yer alacağını düşünüyorum. PlayStation Plus Premium ayrıca, seçilen oyunların sınırlı süreli ücretsiz oyun denemelerine özel erişim de içerecek.

PlayStation Plus Premium vs Xbox Game Pass Ultimate: Karar

Şu anda, PlayStation Plus Extra ve PlayStation Plus Premium ile hangi eski oyunları oynayabileceğimize dair henüz net bir açıklama ortada yok ancak Sony Studios oyunlarının bu listeye dahil edileceği net. PlayStation CEO'su Jim Ryan, God of War Ragnarok gibi PlayStation'a özel oyunların ilk günden hizmete eklenmeyeceğini doğruladı. Çok oyunculu oyun oynamanın olmazsa olmazı olan bir oyuncuysanız, PlayStation'da $9,99 dolar tutarındaki PlayStation Plus Essential aboneliğine göz atabilirsiniz.

Xbox'ta $9,99 tutarındaki Xbox Live Gold ile online oynayabilirsiniz ancak oyunları kendiniz satın almak zorunda kalacaksınız. Ücretsiz oyunlara erişmek için ek olarak $14,99 tutarındaki (tüm kütüphaneye erişmek için) Xbox Game Pass Ultimate'a ihtiyacınız olacak. Haliyle bu cebinizden ek para çıkışı demek oluyor. Online önemli değil ben sadece oyun oynamak istiyorum diyorsanız, PlayStation hayranları, Extra ve Premium katmanlarında keşfedecek çok şey bulacaklar, buna birinci parti oyunlar dahil...

Xbox Games Pass Ultimate'in hala yenilmez olduğunu düşünenler üçüncü parti indie yapımlarla vakitlerini harcamaya devam edebilirler çünkü Xbox'ın en büyük açığının ne olduğunu eminim herkes biliyordur. Beklemeden büyük oyunlara erişim, EA gibi yayıncıların oyunları ve PC veya Xbox'ta oynama seçeneği size cazip geliyorsa elbette Xbox Games Pass Ultimate paketini tercih etmekte özgürsünüz. PlayStation Plus Premium aboneliğinden daha ucuz olması özellikle Türk oyuncularını kendine çekiyor. Tek artısı bu! Ucuz ürünü yüceltmeyi seven halkımız elbette Xbox Games Pass Ultimate'in bu noktada daha iyi bir seçim olacağı düşüncesine kapılacaktır...

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.