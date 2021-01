Hello Neighbor 2 çıkış yapmadan önce Hello Neighbor 2 Alpha 1 ücretsiz indirilmeye açıldı. PC ve mobil platformdaki en iyi gizlilik korku oyunlarından biri olan Hello Neighbor, devam niteliğinde. İlk oyunun olaylarından sonra ortadan kaybolan Bay Peterson’ın izini sürmeye çalışırken gizemli bir yaratık tarafından takip ediliyorsunuz. Hello Neighbor 2 Steam’de!

Hello Neighbor 2 İndir

Hello Neighbor 2 gizemli komşunuzu izleyerek bulmaya çalışırken bir yaratık tarafından takip edildiğiniz gizliliğe dayalı korku oyunu. Her hareketinizi takip eden ve uyum sağlayan gelişmiş, kendi kendine öğrenen bir yapay zekaya karşı oynuyorsunuz.

Kendi kendine öğrenen yapay zeka: Yapay zeka çevreyi keşfediyor ve sürekli olarak sizi pusuya düşürmenin yollarını arıyor. Yapay zeka adeta izinizi sürüyor. Yapay zekanın bir rutini var; uyumak, yemek yemek, yemek pişirmek, muhtemelen ceset torbalarını bırakmak için ormana gitmek. Yapay zeka objeleri sizin kullandığınız şekilde kullanıyor. Örneğin; yukarı çıkmak için yangın söndürücüyü kullandığınızda yapay zeka da aynısını yapıyor.

Açık dünya: Raven Brooks’u keşfedin, hiçbir sınırlama yok ve oyunun başından istediğiniz bir yere gidebiliyorsunuz. Yapay zeka siz içeri girmeye çalışırken evi koruyor, nereye giderseniz takip ediyor. Kendi hikayeniz var. Hikaye nasıl oynadığınıza göre şekilleniyor. Dünya eylemlerinize göre değişiyor.

Sandbox deneyimi: Farklı öğeleri, çevre özelliklerini ve platform becerilerinizi birleştirerek bulmacayı çözecek yaratıcı çözümler bulmanız gerekiyor. Çoğu oyun içi etkinlik kalıcı ve rastgele sırayla planlanıyor; bu da canlı bir dünya hissi veriyor. Rastgele oyun içi etkinlikleri inceleyerek farklı sonuçlar elde edebilirsiniz.

Hello Neighbor 2 Sistem Gereksinimleri

Hello Neighbor 2 oynamak için bilgisayarınızın sahip olması gereken donanımlar Hello Neighbor 2 PC sistem gereksinimleri altında belirtilmiştir;

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i5 veya daha iyi

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 770 ve üstü

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri