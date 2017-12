Hello Neighbor eğer heyecan dolu anlar yaşamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir korku oyunu.

Gizlilik temeline dayalı bir korku oyunu olan Hello Neighbor'da garip bir komşuya sahip bir kişinin yerine geçiyoruz. Oyundaki temel amaıcmız ise komşumuzun bodrum katına neyi sakladığını ortaya çıkarmak. Bu işi gerçekleştirebilmek için komşumuza yakalanmadan evine girmemiz, evin içinde yerimizi belli etmeden kapıları açıp bodrum katına girmemiz gerekiyor.

Hello Neighbor'da her an komşumuzun nefesini ensemizde hissediyoruz. Ayrıca komşumuz belli kalıplar içerisinde hareket etmiyor. Oyunun ilginç yapay zeka sistemi sayesinde komşumuz hareketlerimizi takip ediyor ve bize sürprizler hazırlayabiliyor. Eğer yakayı ele verdiğinizde camdan dışarı atlayarak kaçıyorsanız ikinci atlayığınızda yerde bir ayı kapanına yakalanabiliyorsunuz ya da eve girmek için sürekli ön kapıyı kullanıyorsanız kapının üzerinde bir güvenlik kamerasının yerleştirildiğini görebiliyorsunuz. Komşunuz kullandığınız kaçış yollarını ezberleyebiliyor ve kısayolları kullanarak size şok yaşatabiliyor.

Hello Neighbor karikatürize edilmiş bir görsel stile sahip. Oyunun grafiklerinin göze hoş göründüğü söylenebilir. Hello Neighbor'un minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- i5 işlemci

- 6 GB RAM

- Nvidia GTX 770 ekran kartı

- 2 GB boş depolama alanı

- Stereo ses kartı

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

