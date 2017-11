Keep Talking and Nobody Explodes, arkadşalarınızla birlikte bombq imha etmeye çalıştığınız eğlenceli bir bulmaca oyunudur.

Steel Crate Games tarafından geliştirilen ve ansızın popüler olmayı başaran Keep Talking and Nobody Explodes, bir tür co-op oyunu olarak oyuncuların karşısına çıktı. Fakat daha önce hiçbir oyunda görmediğimiz bir tarz ve oynanış yakalamayı başaran oyun, tüm bu başardıklarıyla birlikte milyonlarca kopya satmayı da başardı. Keep Talking and Nobody Explodes, aslında isminde de anlaşılabileceği üzere sürekli iletime geçerek, karşınızaki bombanın patlamaması için uğraştığınız bir yapım.

Keep Talking and Nobody Explodes, en az iki kişiyle oynanıyor. Oyunculardan bir tanesi bombanın karşısına geçerken, bir diğeri de kullanım kılavuzuna bakıyor. İki oyuncu da birbirlerinin karşısındakini tam olarak görmediklerinden, karşılarında duran şekilleri ya da işaretleri tarif etmeye çalışıyorlar. Bu şekiller ve işaretler kimi zaman çok kolay olurlarken, kimi zaman da uzun uzun anlatılması ya da ince detayların verilmesi gereken şeylere bürünebiliyorlar.

En niyahetinde Keep Talking and Nobody Explodes terimi gerçeğe dönüştürmek için kullanım kılavuzuna bakan oyuncu, her şeyi en küçük ayrıntısına kadar anlatıyor ve bomba imha edilmeye çalışılıyor. Buna rağmen oyun boyunca sürekli bir kaos ve ister istemez kavga çıkması da muhtemel ama o heyecanın yerini tutacak herhangi bir şey bulunmuyor.