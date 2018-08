NordVPN, Windows kullanıcıları için hızlı, güvenli VPN programlarından biri. Güvenli tarama, reklam engelleme, sınırsız VPN bant genişliği, askeri düzeyde şifreleme protokolleri, P2P paylaşma gibi güzel özelliklerle gelen VPN programı, 7 gün ücretsiz deneme süresi sunuyor.

60 ülkede 4000’in üzerinde hızlı VPN sunucusundan bağlanmaya izin veren NordVPN hızlı ve sınırsız VPN programı, özel DNS ayarlama, TCP ve UDP protokol seçimi, VPN bağlantısının kesilmesi durumunda belirli programların internete erişimini durduran Kill Switch gibi gelişmiş özelliklerle gelen NordVPN, mobil ve masaüstü platformda en çok tercih edilen VPN programları/uygulamaları arasında.

Site engellemelerinin çokça uygulandığı ülkemizde her bilgisayarda bulunması gereken programlardan biri. Sadece engelli/yasaklı sitelere erişmek/girmek için değil, Türkiye’de hizmet vermeyen servisleri kullanabilmek, herkese açık WiFi ağlarında gizlilik ve güvenliği sağlamak, YouTube gibi hız sınırlaması yapılan sitelerde rahatça gezinebilmek için de gerekli olan VPN programlarından NordVPN, her seviyede kullanıcıya hitap ediyor. SmartPlay özelliğiyle tek tıkla web sitelerine bağlanmak, Quick Connect ile o anki en iyi sunucuya bağlantıyı sağlamak mümkün. CyberSec özelliğini aktif etmeniz durumunda da hem her yerde çıkan reklamlardan kurtulmuş oluyor, hem de çevrimiçi tehditlerden korunmuş oluyorsunuz. Sıklıkla dosya yükleyen ve indirenler için de P2P paylaşma özelliği eklenmiş.