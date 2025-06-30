Engelli sitelere giriş programları sayesinde normalde girilmesi mümkün olmayan yasaklı internet sitelerini ziyaret etmeniz mümkün. Peki engelli sitelere girmek için kullanabileceğiniz en iyi uygulamalar hangileri? Bu yazıda engellenmiş sitelere girebilmenize tanıyan başarılı yazılımları listeledik. Hazırladığımız listeden beğendiğiniz bir programı hemen indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Engelli Sitelere Giriş Programları Neler?

Yukarıda engellenen sitelere giriş yapabilmenize imkân tanıyan programların listesi mevcut. Ancak hangisinin size en uygun uygulama olduğunu öğrenmek ve yasaklı sitelere girmenizi sağlayan uygulamalar hakkında daha fazla bilgi isterseniz aşağıda bulabilirsiniz.

NordVPN

Yasaklı sitelere girmenin en iyi ve güvenli yollarından birini sunan NordVPN, dünya genelinde 60'tan fazla ülkede 5000'den fazla sunucuya sahip olan güvenilir bir VPN hizmeti. Askeri düzeyde şifreleme teknolojisi kullanan program, kullanıcıların IP adreslerini gizleyerek anonim bir şekilde internette gezinmelerini sağlar.

Hızlı bağlantı seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile hem masaüstü hem de mobil cihazlarda sorunsuz çalışır. Eğer siz de engelli sitelere girmek istiyorsanız NordVPN'i aşağıdan indirebilirsiniz.

ExpressVPN

ExpressVPN, yüksek hız performansı ile öne çıkan bir VPN servisi. Program, sıfır log politikası uygulayarak kullanıcı verilerini kaydetmez ve 256-bit AES şifreleme ile maksimum güvenlik sağlar. Tek tıkla bağlantı özelliği sayesinde teknik bilgisi olmayan kullanıcılar bile kolayca engelli sitelere erişebilir. Eğer yasaklı siteere girecekseniz mümkün olan güvenli çözümlerden biri olan ExpressVPN'i aşağıdan indirebilirsiniz.

Hotspot Shield

Hotspot Shield, ücretsiz ve ücretli sürümleri bulunan popüler bir VPN uygulamasıdır. Catapult Hydra protokolü sayesinde yüksek hız ve güvenlik sunan program, özellikle video streaming için optimize edilmiştir. Basit arayüzü ve otomatik bağlantı özelliği ile hızlı bir şekilde engelli içeriklere ulaşmayı mümkün kılar.

Psiphon Pro

Psiphon Pro, internet sansürünü aşmak için özel olarak tasarlanmış ücretsiz bir araç olarak öne çıkıyor. VPN, SSH ve HTTP Proxy teknolojilerini birleştirerek çalışan program, otomatik olarak en uygun bağlantı metodunu seçer. Basit kurulum ve kullanım özellikleri ile teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için ideal bir çözüm diyebiliriz.

Opera Browser (Dahili VPN)

Eğer engelli ve yasaklı internet sitelerine girmek istiyor ve farklı VPN'lerle uğraşmak istemiyorsanız, Opera'nın dahili VPN'li tarayıcısını deneyebilirsiniz. Ayrı bir program kurulumuna gerek kalmadan tarayıcı ayarlarından VPN'i aktif ederek engelli sitelere erişim sağlanabilir. Sınırsız veri kullanımı sunan bu özellik basit engellemeleri aşmak için pratik bir çözümdür ancak gelişmiş güvenlik özellikleri açısından bağımsız VPN servislerine göre daha sınırlı olduğunu unutmamak gerek.

SmartSafeDNS

SmartSafeDNS, yasaklı sitelere giriş yapmak için kullanabileceğiniz tek DNS servisi. Tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bu servis size hem hızlı hem de güvenli bir internet bağlantısı sunuyor. Tarayıcılarınızdan internet sitelerine erişim sürelerini daha da kısaltan servis bilgisayarınızdan dışarı bilgi sızdırmaya çalışan kötü amaçlı yazılımları da engelliyor.

SmartSafeDNS oldukça kolay bir şekilde kullanılabilen bir program. Bu program ile DNS'lerinizi değiştirmek için tek yapmanız gereken yazılımı indirmek ve "Düzelt" tuşuna tıklayarak ayarları uygulamak. Bu adımdan sonra özgürce internet üzerinde gezinti yapabilirsiniz. Kurulumu ve kullanımı ise oldukça kolay.

ProtonVPN

Kullanıcıların anonim bir şekilde internette gezinebilmesini sağlayan ProtonVPN, engellenen web sitelerine giriş yapılabilmesine olanak tanıyor. Sınırsız veri aktarım imkânı sunan hizmetin çok başarılı bir arayüzü bulunuyor. Bu sayede programı çok kolay bir şekilde kullanabilirsiniz.

Betternet

Kullanıcılara güvenli ve hızlı bir bağlantı sunan Betternet sayesinde engellenen internet sitelerine giriş yapabilirsiniz. İnternette anonim bir şekilde gezinebilmenizi sağlayan programı kullanabilmek için hesap oluşturmanıza gerek yok.

TunnelBear

Çok kolay bir kullanıma sahip olan TunnelBear'ı kullanabilmek için hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesap oluşturduktan sonra aylık 500 MB'lık kotayı kullanabilirsiniz. Ücretsiz sürümün yanı sıra ücretli versiyon da bulunuyor. Ücretli versiyonun bazı avantajları yer alıyor.

Speedify

Üst düzey güvenlik sunan Speedify, çok kolay bir kullanıma sahip. Başarılı arayüzü ile dikkat çeken hizmette kanal bağı teknolojisi mevcut. Program, sahip olduğu bu özellik sayesinde 3G, 4G, Wi-Fi ve kablolu bağlantıları aynı anda kullanabilmenize imkân tanıyor.

Hide.me

256-bit AES şifreleme teknolojisi sayesinde üst düzey güvenlik sunan Hide.me ile engelli web sitelerini ziyaret edebilmeniz mümkün. Çok sayıda sunucuya sahip olan programda IP sızıntı koruması, otomatik kill switch ve VPN protokolleri gibi özellikler mevcut.

Windscribe

İnternet kullanıcılarının güvenli bir şekilde gezinebilmesini mümkün hale getiren Windscribe isimli programda 256-bit AES şifreleme teknolojisi yer alıyor. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılara üst düzey güvenlik sunuluyor. Coğrafi kısıtlamalı içeriklere erişebilmenizi sağlayan hizmette internet sitelerinde bulunan izleyicileri engelliyor.

VeePN

Engellenmiş sitelere giriş yapılabilmesini sağlayan VeePN programının 2500'den fazla sunucusu bulunuyor. 256 bit AES şifreleme teknolojisi ile güvenliği üst seviyeye taşıyan programın kullanımı da oldukça basit. Bağlantıları tamamen şifreleyen hizmet, kullanıcıların gizliliğini önemsiyor.

Surfshark

Sınırsız bant genişliği sunan Surfshark, kullanıcıların internette anonim bir şekilde gezinebilmesini ve engelli siteleri ziyaret edebilmesini sağlıyor. 3200'den fazla sunucuya sahip olan hizmette çeşitli özellikler yer alıyor. Örneğin, CleanWeb adlı özellik çevrim içi izleyicileir, reklamları ve kötü amaçlı yazılımları engelliyor.

Tor Browser

Aslında bir internet tarayıcısı olan Tor Browser size önerdiğimiz çözümler arasında en karışık yapıya sahip olan ve en güvenilir olan seçenektir. VPN servislerinin aksine Tor Browser bütün internet bağlantınızı etkilemez. Sadece kendi yazılımı üzerinden yapılan internet gezintisi için engelsiz erişim sunan Tor Browser temelde internet trafiğinizi belli bir sunucu yerine rastgele seçilen üç sunucudan birine yönlendirmektedir.

Tor Browser sadece yasaklı sitelere erişim yapabilmenizi mümkün kılmıyor; internet trafiğinizi de etkili bir şekilde koruyor. Bu sayede internet üzerinde anonim gezinti yapabiliyorsunuz. Tor internet trafiğinizi Tor ağı üzerinden geçiriyor ve bağlantıların başlangıç noktalarını belirsiz kılıyor. Yani kişisel bilgileriniz açığa çıkmıyor.

Engelli ve yasaklı sitelere girişinizi sağlayacak programların listesi bu şekildeydi. Eğer bu listede yer almasını istediğiniz uygulamalar varsa aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.