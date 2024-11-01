Razer Gold Nedir? Ne İşe Yarar?

Video oyunu dünyasında önemli bir yere sahip olan Razer Gold, günümüzde çoğu kişi tarafından tercih ediliyor. Peki, oyun deneyimini daha keyifli hâle getiren Razer Gold nedir? Bu rehberde popüler sisteme dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Oyuncu ekipmanı denildiğinde akla ilk gelen şirketlerden biri olan Razer'ın oyunculara yönelik birçok hizmeti bulunuyor. Razer Gold, sunduğu avantajlar nedeniyle bu hizmetler arasında öne çıkıyor.

Razer Gold Nedir?

Razer Gold, oyunculara yönelik bir sanal kredi sistemidir. Razer Gold ile oyun içi satın alımlar yapabilir, dijital içerikler satın alabilir ve özel tekliflerden yararlanabilirsiniz.

Bu sistem size sadece tek hesapla birden fazla oyun için alışveriş imkânı değil aynı zamanda bazı ödüller kazanmanızı da sağlıyor. Fiziksel mağazalarda satılan Razer Gold Pin'ler ise kredi/banka kartının olmaması nedeniyle alışveriş yapamama sorununu çözüyor.

Platformun ödeme sayfasında direkt olarak Razer Gold'u seçerek alışveriş yapabilirsiniz. Bu alışveriş ile birlikte özel bonus hediyeler ve Razer Silver kazanabilirsiniz. Yeteri kadar Razer Silver biriktirdiğinizde Razer ekipmanları, oyunlar, hediye kartları ve daha fazlasına sahip olabilirsiniz.

Örnek verecek olursak son dönemin en popüler oyunlarından biri olan Black Myth: Wukong'u belirli miktarda Razer Gold karşılığında satın alabilirsiniz. 65 TL üzerindeki ilk satın alma işleminde 500 Razer Silver'a sahip olursunuz. Bu kampanyanın zaman içerisinde değişebileceğini de belirtelim.

Razer Gold'un web sitesinde Xbox Game Pass, Tinder Plus, Tinder Gold, NordVPN ve daha pek çok hizmet bulunuyor. Oyun tarafında ise Starfield, Destiny 2, Minecraft, Pubg Mobile, The Elder Scrolls V: Skyrim, Black Myth: Wukong ve daha çok sayıda yapım mevcut.

Blizzard, Tencent, NetEase, Wargaming ve daha fazla yayıncının binlerce oyunu ve oyun içi ürünü destekleniyor. Razer Gold'u ister çevrim içi mağazalardan isterseniz fiziksel mağazalardan satın alabilirsiniz. Peki, Razer Gold nasıl kullanılır?

Razer Gold Nasıl Kullanılır?

Razer Gold web sitesini ziyaret edin.

Hesap oluşturun.

Hesabı onaylayın.

Sanal cüzdanınıza Razer Gold yüklemeniz gerekiyor.

Bunun için çevrim içi mağazalardan Razer Gold satın alabilirsiniz.

Eğer kredi kartınız yoksa fiziksel mağazalardan Razer Gold Pin'leri satın alabilirsiniz.

Razer Gold'un web sitesinde ürün sayfası üzerinden "Razer Gold ile öde" butonuna tıklayarak alışveriş yapabilirsiniz.

Razer Silver Nedir?

Razer Silver, bir ödül programıdır. Oyun oynayarak ve alışveriş yaparak Razer Silver'a sahip olabilirsiniz. Bunların yanı sıra görevleri tamamlayarak ve davet kodunuzu paylaşarak da Razer Silver elde edebilirsiniz.

Yeteri miktarda Razer Silver biriktirerek oyunlar, hediye kartları, Razer ekipmanları, oyun içi ögeler ve daha fazlasını alabilirsiniz. Razer Silver miktarı üründen ürüne değişiklik gösteriyor. Örneğin bir ürün 5000 Silver isterken diğeri 93 bin 600 Silver istiyor.

Bu rehberde Razer Gold ne işe yarar sorusu dahil olmak üzere merak edilen soruları yanıtladık. Peki, siz bu sistemi tercih ediyor musunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.