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Putrefaction 2 Rumble in the hometown (windows)
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Putrefaction 2 Rumble in the hometown

windows
Putrefaction 2 Rumble in the hometown
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Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk
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Putrefaction 2 Rumble in the hometown'da yüzlerce düşmana, dev canavarlara ve uçan cesetlere hazırlıklı olun

Putrefaction 2 Rumble in the hometown  eğer Serious Sam benzeri oyunları seviyorsanız hoşunuza gidebilecek bir FPS oyunu.

Putrefaction 2: Void Walker adlı aksiyon oyununun tek başına oynanabilen ek senaryo modu olarak tanımlanan Putrefaction 2 Rumble in the hometown'da fantastik bir maceraya atılıyoruz. Void Walker'ın şehri antik tanırlara tapan çılgın tarikat üyelerinin saldırısına maruz kalıyor. Dünyayı yok etmek için and içen bu tarikatçılar çeşitli canavarları ve zombi gibi yaratıkları dünyaya salıyorlar. Bize düşen görev ise dünyayı bu yaratıklardan temizleyerek kurtarmak, bu iş için de silahlarımızı kuşanıyoruz ve düşmanlarımızın arasına dalıyoruz.

Putrefaction 2 Rumble in the hometown oynanış olarak bize Serious Sam oyunlarını hatırlatıyor. Oyun haritasının dört bir yanından düşmanlarımız bize hızlı bir şekilde ilerliyorlar ve biz farklı silahları kullanarak bu düşmanları yok ediyoruz. Oyunda bolca kan yer alıyor ve cesetlerin havaya uçtuğuna tanık olabiliyorsunuz.

Ortalama bir grafik kalitesine sahip olan Putrefaction 2 Rumble in the hometown'in sistem gereksinimleri çok yüksek değil. Putrefaction 2 Rumble in the hometown'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- Çift çekirdekli işlemci

- 2 GB RAM

- 512 MB video belleğe ve OpenGL desteğine sahip ekran kartı

- DirectX 11

- 5 GB boş depolama alanı

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