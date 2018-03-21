Rainway, PC oyunlarını herhangi bir cihazdan (başka bir bilgisayar, mobil, konsol) oynamanıza izin veren ücretsiz bir program. Steam, Origin, Uplay ve Battle.net'den satın aldığınız bilgisayar oyunlarını Android/iOS telefon ve tablette oynamak için kullanabileceğiniz en iyi game streaming servisi.

Günümüz mobil cihazları etkileyici donanıma sahipler ve mobil için geliştirilen oyunların kalitesi günden güne artıyor. Cihazın gerçek gücünü ortaya çıkaran gerçekten konsol kalitesinde mobil oyunlar görsek de bazı kullanıcılar için bu yeterli gelmiyor ve PC oyunlarını mobilde oynamanın yollarını arıyorlar. Bilgisayar oyunlarını Android telefon - tablet , iPhone ve iPad’lerinde oynamak isteyen kullanıcılar için çıkan programlardan biri Rainway. Bulut üzerinden PC’de yüklü oyunlarınızı dilediğiniz bir cihazda oynamanıza izin veren bu program, tamamen ücretsiz ve ekstra donanıma ihtiyaç duymuyor.

Rainway Özellikleri: