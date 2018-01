Sea of Thieves, Windows ve Xbox One platformları için çıkarılan bir tür aksiyon-macera oyunudur.

90'lı yıllarda piyasaya sürdüğü Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie, Conker ve GoldenEye 007 gibi kült oyunlarla adından söz ettiren Rare, Microsoft tarafından satın alındıktan sonra Kinect tabanlı oyunlar yapmaya başlamış ve eski popülaritesini bir anda yitirmişti. Microsoft'un Kinect'i deve dışı bırakmasının ardından eski günlerini aratmayan Sea of Thieves'i duyuran Rare, oyun için yayınladığı ilk videosuyla milyonlarca oyuncuyu kalbinden vurmayı başarmıştı.

Oyuncuların arkadaşlarıyla birlikte bir gemi ekibini oluşturdukları ve devasa haritada korsanlık yapmaya çalıştıkları Sea of Thieves, işi sadece gemi yönetmek ya da başka gemilerle savaşmakla sınırlamamasıyla oldukça beğeni toplamıştı. Oyun içerisinde avlanmadan hazine avcılığına kadar onlarca farklı görevin olduğu görülürken, kendine has grafik tarzı ve oyun içerisine yerleştilen minik esprilerle tam bir eğlence merkezi haline gelen Sea of Thieves, dört gözle beklenir olmuştu.

20 Mart 2018 itibarıyla Windows tabanlı kişisel bilgisayarlar ve Xbox One üzerinde yayınlanan oyun için daha ayrıntılı bilgiler almak içinse hemen aşağıda yer alan videoyu izleyebilirsiniz.