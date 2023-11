Ek Paketten Daha Fazlası: Sahip Olabileceğiniz En İyi DLC’ler

DLC kavramı hayatımızda uzun bir süredir var. Kimi DLC’ler paramıza göz dikiyor ve bize çok az şeyi çok pahalıyo sunuyor. Bazı DLC’ler ise adeta başlı başına bir oyun gibi olabiliyor. Biz de bu yazımızda sizler için en iyi DLC’lerden oluşan bir liste yaptık.

Aşağıdaki oyunlardan birini oynamak istiyorsanız muhakkak bu DLC’leri de oynayın. Aralarında oynamış olduğunuz yapımlar varsa ve bunları tekrar oynamak gibi bir niyetiniz varsa DLC’ler ile birlikte tekrar oynamanızı tavsiye ederiz. Zira bu indirilebilir içerikler sahip olabileceğiniz en iyi DLC’lerdir.

Mutlaka Oynamanız Gereken En İyi DLC’ler

Assassin's Creed Odyssey - The Fate Of Atlantis

The Elder Scrolls V: Skyrim - Dragonborn

Cyberpunk 2077 - Phantom Liberty

GTA 4 - The Ballad of Gay Tony

The Witcher 3 - Blood And Wine

BioShock Infinite - Burial at Sea

Bloodborne - The Old Hunters

The Last Of Us - Left Behind

Assassin's Creed Odyssey zaten serinin en iyi oyunlarından bir tanesi. The Fate Of Atlantis DLC’si oyunun kendisinden bile iyi olmuş diyebiliriz. Oyuna 3 yeni bölge ekleyen bu DLC ile Yunan mitolojisinden bildiğimiz Elysium, Underworld ve Atlantis'i keşfediyoruz. Assassin's Creed Odyssey’in zaten devasa bir haritası vardı, The Fate Of Atlantis DLC’si de epey uzun soluklu bir maceraya sahip.

Yılların eskitemediği oyun Skyrim’in en önemli DLC’lerinden biri olan Dragonborn, ana oyunu epey genişleten bir içerik. Her Skyrim oyuncusunun sahip olmak isteyebileceği bir DLC olan Dragonborn ile oyuna pek çok zindan, yaratık ve silah geliyor. Nahai bir ejderdoğan olmak bu DLC ile mümkün.

Cyberpunk 2077’nin 2.0 yamasından çok kısa bir süre sonra çıkış yapan Phantom Liberty oyuncular tarafından epey beğenildi. Çıkışından 3 yıl sonra tekrar dirilen Cyberpunk 2077 baştan aşağıya yenilendi ve Phantom Liberty isimli bir DLC’ye sahip oldu. Oyuna yepyeni bir bölge ekleyen bu DLC ile Cyberpunk 2077 deneyimimiz çok daha iyi bir hale geliyor. Oldukça iyi bir hikayeye sahip olan bu DLC’yi kaçırmayın.

GTA serisinin en bilinen DLC’lerinden biri olan The Ballad of Gay Tony oyunun GTA 4 oynamak isteyenlerin muhakkak sahip olmak isteyeceği bir ek pakettir. Oyuna oynanabilir yeni bir karakter ekleyen The Ballad of Gay Tony şüphesiz ki en iyi GTA ek paketi.

Listemizdeki belki de tartışılmasız en iyi DLC’lerden biri olan Blood And Wine çok uzun bir oynanış süresine sahip. Bizlere muhteşem, yepyeni bir bölge sunan Blood And Wine hem hikayesiyle hem de oynanışa kattığı yeni özellikler ile The Witcher 3’ü oynayan herkesin sahip olması gereken bir DLC. Öyle ki, oyunun kendisinden bile daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Burial at Sea ile Rapture’a geri dönüyoruz. İlk iki oyunda suyun altındaydık ve üçüncü oyun ile birlikte bulutların üzerine çıkmıştık. Burial at Sea DLC’si ile beraber tekrar suyun derinliklerine yolculuğa çıkıyoruz. Eski oyunlardan hatrımızda kalan pek çok bölgeyi yeniden görme şansına sahip olduğumuz bu oyun bizlere unutulmaz biz deneyim yaşatmıştı.

Bloodborne’un unutulmaz DLC’si The Old Hunters bizlere inanılmaz bir hikaye anlatıyor. Oyunun lore’unu epey genişleten bu DLC aynı zamanda müthiş boss’lara da sahip. Sadece Bloodborne’un değil, tüm FromSoftware oyunları içerisindeki en akılda kalıcı bosslara sahip olan bu DLC tüm soulslike severler tarafından oynanmalı.

The Last Of Us’un hikayesini genişleten bu ek paket ile birlikte Ellie ile Riley’ın hikayesine yakından bakıyoruz. Ana hikayede yaşanan olayların öncesinin anlatıldığı bu ek paket son derece duygusal bir tona sahip.

En iyi DLC’ler ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin oynadığınız en iyi DLC neydi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.