The Council, Steam üzerinden oynanabilen ve kendine has özellikleri bulunan orijinal bir macera oyunudur.

Big Bad Wolf isimli oyun stüdyosunun ilk oyunu olan ve Focus Home Interactive tarafından yayınlanan macera ve rol yapma oyunu The Council, oldukça büyük vaatleri olan bir yapım. Geliştirici stüdyo, bugüne kadar seçimlere dayalı en derin macera oyunu olacağını söyledikleri The Council ile birlikte oyuncuları gerçek bir hikaye deneyimi yaşayacaklarını söylerlerken, oyun boyunca yapılan seçimlerin ve seçilen karakterlerin çok önemli olacağını söylediler. Bu sebepten ötürü oyuncuların karşılarına çıkan zor seçimleri düşünerek yapmaları gerektiği belirtilirken, her seçimin bütün oyunu etkilediğinin unutulmaması gerektiği kaydedildi.

Özellikle grafik kalitesiyle ön plana çıkan The Council, 1793 yılında geçiyor. İngiltere açıklarında bulunan bir adayı ele geçiren gizli bir örgütün üyesi olan Louis de Richet'ı yönettiğimiz oyun boyunca gizli örgütün aldığı kararları muzakere ediyoruz. Alınan her önemli karara müdahil olduğumuz oyun boyunca iyice düşünmek ve kararlarımızın sonuçlarını düşünerek hareket etmek durumunda kalıyoruz. Verdiğimiz her kararın sonuçlarının olduğunu düşünerek hareket ettiğimiz The Council, kesinlikle göz atılması gereken oyunlardan bir tanesi.