The Long Reach, Steam üzerinden satın alınıp oynanabilen macera türünde bir yapımdır.

Painted Black Games tarafından geliştirilen ve dağıtımı Merge Games tarafından üstlenilen The Long Reach, renkli karakterler, bulmacalar ve inanılmaz keşfetme seçenekleriyle dolu bir macera oyunudur. New Hampshire'da yer alan kurgusal Baervox kentinde geçen oyun, temelde Lone Survivor ve The Cave gibi macera türünün unutulmazlarından kült oyunlarından esinlenerek geliştirilmiş ve o oyunlara başka bir tat verilerek ortaya çıkarılmıştır. Kıyamet sonrası bir dünya ya da peri masallarıyla donanımış bir hikayeden uzak, gerçekçi bir bilim kurgu macerası sunan The Long Reach, farklı bir macera oyunu arayanlar için gerçekten göz atılması gerekenler listesinde yer alıyor.

İçerisinde korku ögeleri barındırmasının yanı sıra sizi gerçekten ürpertecek bir evrende geçen ve bunu 16-bit grafiklerle gerçekten sağlamayı başaran Painted Black Games, zorlayıcı bulmacaları ve sizi gülümsetmeyi başaran diyaloglarıyla farklı bir yapım ortaya koymayı başarmış durumda. Kendiisne yeni ve değişik bir oyun arayanlar için kaçırılmayacak fırsatlardan bir tanesi haline gelen The Long Reach'e dair daha ayırntılı bilgiler edinmek ve oynanışına göz atmak için hemen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz: