We Happy Few ya da Türkçe ismiyle (Biz, Mutlu Azınlık), depostik bir rejim altında yaşamlarını süren 1960'lar İngilteresini anlatan, farklı özellikleriyle dikkat çeken bir oyundur.

Compulsion Games tarafından geliştirilen ve uzun süredir erken erişim aşamasında olan We Happy Few, erken erişim aşamasının bitmesiyle birlikte 10 Ağustos 2018 itibarıyla tam haline ulaşmış ve piyasaya sürülmüştü. İstibdat döneminde, insanların çeşitli baskılar altında yaşadığı bir zamanda geçen oyunda, baskıcı yönetim tarafından insanlara verilen mutluluk ilaçlarının etkisini görüyoruz. İlaçların etkisiyle mutlu mesut yaşayan insanlar arasından sıyrılan bazılarıysa yaşananlara uyanıp, kendilerini kurtarmak için mücadele etmeye başlıyorlar.

Farklı evreni ve atmosferiyle birçok oyuncuyu en başından kendisine çekmeyi başaran ve erken erişim aşamasında hatrı sayılır bir oyuncu kitlesine ulaşan We Happy Few'in hikayesi yapımcısı tarfından şöyle anlatılmış: "We Happy Few, Wellington Wells şehrinin neşeli inkar dünyasından kaçmaya çalışan nispeten korkunç birkaç kişinin öyküsü. 1960'ların alternatif İngiltere'sinde uyum çok önemlidir. Çok da normal olmayan kurallarına uymayanlara pek kibar davranmayan, uyuşturucudan serseme dönmüş şehir sakinleriyle ya savaşırsınız ya da onlardan biri olursunuz.



Wellington Wells'in üç sessiz asisinin birbirine giren öykülerini oynarken bu retrofütüristik şehrin karanlık tarihini keşfedin. Geçmişleriyle yüzleşip geleceğe hazırlanırken ve yapay bir coşkuyla kaynayan toplumda pek de normal sayılamayacak olaylara karışırken her birinin güçlü ve zayıf yanları ortaya çıkıyor.



We Happy Few'ı ön satış döneminde satın alarak %15 tasarruf edin ve oyunun alfa sürümüne anında erişim elde edin. Arthur'un öyküsüne giriş yapın, protokollere göre geliştirilen dünyanın bir kısmını keşfedin, nesneler toplayın ve üretin ve Joy saplantılı bir toplumun üyeleriyle oyunun kendine özgü olayları üzerinden gizlilik, savaş veya uyum yoluyla etkileşim kurun.



1960’ların Distopik İngilteresi

1960'ların retrofütüristik İngiltere'sinde savaşın yıktığı ve kendini mutlu zanneden insanların yeniden inşa ettiği bir şehir bulacaksınız. Wellington Wells'de yollar, insanlar ve her yerde karşınıza çıkan televizyon karakteri Jack Amca da dahil her şey neşeli görünüyor! Ancak bu büyük ve huzurlu dünya yıkımın eşiğinde. Bu dünyanın geçmişini ve bu mutluluk yalanına nasıl bulaştığını keşfedin.



İç İçe Üç Öykü

Wellington Wells'in yeniden inşası sırasında gelişen olaylarla kendi bağlantılarını keşfetmeye çalışan üç kusurlu karakter olarak oynayın. Her birinin etraflarındaki olayları farklı şekillerde yorumladığı ve bu olaylara farklı tepkiler verdiği özel bir hikayesi var. Bu karakterlerden biri olarak saklanırken, uyum sağlarken veya savaşırken kara mizah, bir parça umut ve biraz da günahlardan arınma fırsatıyla karşılaşacaksınız.



Size Özel Bir Distopya

We Happy Few'da oyun akışları birbirinden tamamen farklıdır. Wellington Wells sakinleri yeterince Joy aldığınızdan her zaman emin olmak ister, protokollere göre geliştirilen dünya da We Happy Few deneyiminizin farklı ve benzersiz olmasını sağlar.



Joy'unuzu Alın... Ya Da Almayın. Seçim Sizin.

Özelleştirilebilir Oyun

Protokollere göre geliştirilen dünyanın yanı sıra We Happy Few deneyiminizi özelleştirmenin pek çok yolu vardır:

Yeni ve deneyimli oyuncular için çeşitli zorluk derecelerinden birini seçin,

Oyun sırasında hikayede ilerleyin veya sanal dünyayı istediğiniz gibi özelleştirin,

Mazoşist ihtiyaçlarınızı karşılamak isterseniz kalıcı ölümü deneyin,

Tarif toplayın, nesneleri karıştırın ve onlarca silah, araç ve cihaz üretin,

Sürünerek, ezerek veya ayak uydurarak bulmacalarla ve düşmanlarla baş edin,

Çıplak ellerinizle veya kendi ürettiğiniz çılgın silahlarla savaşın."

Farklı özellikleriyle dikkat çeken We Happy Few, craft barındıran yapısıyla biraz eleştiri olmasına rağmen hala birçok oyuncunun istek listesine kalmaya devam ediyor. Merakla beklenen oyunlar biri olan We Happy Few sistem gereksinimleri ise şöyle:

MİNİMUM: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: 64 bit, Windows 7 and above İşlemci: Triple-core Intel or AMD, 2.0 GHz or faster Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 460 GTX or AMD Radeon 5870 HD series or higher Mobile: NVIDIA GeForce GTX 580M or higher. DirectX: Sürüm 11 Depolama: 6 GB kullanılabilir alan