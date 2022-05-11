Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan Scarlett Johansson, bu zamana kadar pek çok başarılı filmde yer aldı. Peki, en iyi Scarlett Johansson filmleri neler? Bu yazıda 37 yaşındaki oyuncunun yer aldığı birbirinden başarılı yapımları bir arada topladık.

Şu anda hemen hemen herkes tarafından tanınan Scarlett Johansson, oyunculuğa North isimli 1994 yapımı bir film ile adım attı. 1994 yılında North’un yanı sıra pek çok yapımda yer alan oyuncu, Lost in Translation filmi ile en iyi oyuncu ödülüne layık görüldü.

Bu zamana kadar çok sayıda filmin oyuncu kadrosunda bulunan Johansson, BAFTA ödülünün de sahibi oldu. Peki, Johansson’ın yer aldığı en başarılı filmler neler?

En İyi Scarlett Johansson Filmleri Neler?

Black Widow

Marriage Story

The Avengers

The Prestige

Lost in Translation

Lucy

Captain America: The Winter Soldier

Girl with a Pearl Earring

Jojo Rabbit

We Bought a Zoo

Ghost in the Shell

Yukarıda Johansson’ın yer aldığı birbirinden başarılı 11 film yer alıyor. Listede yer alan filmlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Black Widow

IMDb Puanı: 6,7

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour ve dahası

Yönetmenliğini Cate Shortland’in üstlendiği Black Widow, Natasha Romanoff ile Yelena Belova’nın aksiyon dolu maceralarını konu alıyor. 200 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 379,6 milyon dolar hasılat elde etti.

2. Marriage Story

IMDb Puanı: 7,9

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Adam Driver, Scarlett Johansson, Julia Greer ve dahası

Senaristliğini ve yönetmenliğini Noah Baumbach'ın üstlendiği Marriage Story, boşanma aşamasındaki bir çiftin hikâyesini konu alıyor. Başarılı filmi Netflix isimli popüler dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz.

3. The Avengers

IMDb Puanı: 8,0

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson ve dahası

Aksiyon, macera ve bilim kurgu ögelerine sahip olan The Avengers isimli filmde Loki ve ordusunu durdurmak için dünyanın en güçlü kahramanları bir araya gelir. Yönetmenliğini ve senaristliğini Joss Whedon'un üstlendiği yapım, çok büyük bir başarının altına imza attı.

220 milyon dolar bütçe ile çekilen The Avengers, 1,5 milyar dolardan fazla gelir elde etti. Dünya genelinde en fazla hasılat elde eden filmlerin arasına girmeyi başaran The Avengers, 2012 yılında vizyona girdi. Filmin fragmanını aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

4. The Prestige

IMDb Puanı: 8,5

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson ve dahası

Christopher Priest'in aynı adlı romanından uyarlanan The Prestige, iki sihirbazın mücadelesini konu alıyor. 1980'li yıllarda Londra geçen filmin yönetmenliğini Christopher Nolan yaptı. Dram gizem ve gerilim ögelerine sahip olan film 2006 yılında vizyona girdi. 40 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 109 milyon doları aşkın hasılat elde etti.

5. Lost in Translation

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı : 7+

Oyuncular: Bill Murray, Scarlett Johansson, Giovanni Ribisi ve dahası

En iyi özgün senaryo ödülüne layık görülen Lost in Translation, Japonya'nın başkenti Tokyo'da yolları kesişen Bob ile Charlotte'nin hikâyesini konu alıyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Sofia Coppola'nın üstlendiği yapım 2003 yılında vizyona girdi. 4 milyon dolar bütçe ile çekilen Lost in Translation, 118 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.

6. Lucy

IMDb Puanı: 6,4

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Choi Min-sik ve dahası

Gerilim, bilim kurgu ve aksiyon ögelerine sahip olan film, doğa üstü güçler kazanan Lucy isimli kadının hikâyesini anlatıyor. Aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı yapım 2014 yılında vizyona girdi. 40 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 434 milyon dolardan fazla gelir elde ederek büyük bir başarının altına imza attı.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Luc Besson'ın üstlendiği yapımı Netflix isimli popüler dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz.

7. Captain America: The Winter Soldier

IMDb Puanı: 7,8

Yaş Sınırı: 7A

Oyuncular: Chris Evans, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson ve dahası

2014 yılında vizyona giren Captain America: The Winter Soldier isimli yapımda Steve Rogers yani Captain America, yeni bir tehdit ile savaşmak için Black Widow ile bir araya geliyor. Yönetmenliğini Anthony Russo ve Joe Russo'nun üstlendiği film aksiyon, macera ve bilim kurgu ögelerine sahip.

8. Girl with a Pearl Earring

IMDb Puanı: 6,9

Yaş Sınırı: PG-13

Oyuncular: Scarlett Johansson, Colin Firth, Tom Wilkinson ve dahası

1665 yılında geçen Girl with a Pearl Earring (İnci Küpeli Kız) isimli yapımda 17 yaşındaki Griet, babası iş kazası geçirmesi sonucunda çalışmak zorunda kalır. Çok sayıda izleyici tarafından beğenilen filmde Griet, Johannes Vermeer isimli ressamın evinde hizmetçi olarak işe başlar.

9. Jojo Rabbit

IMDb Puanı: 7,9

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Roman Griffin Davis,Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson ve dahası

Senaristliğini ve yönetmenliğini Taika Waititi'nin üstlendiği Jojo Rabbit, Christine Leunens'in Caging Skies isimli kitabından uyarlandı. Komedi, dram ve savaş ögelerine sahip olan yapım 2019 yılında vizyona girdi. 14 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 90 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

10. We Bought a Zoo

IMDb Puanı: 7,1

Yaş Sınırı: PG

Oyuncular: Matt Damon, Scarlett Johansson, Thomas Haden Church ve dahası

2011 yılında vizyona giren We Bought a Zoo isimli yapımnı yönetmenliğini Cameron Crowe yaptı. Komedi, dram ve aile ögelerine sahip olan yapımın senaristliğini ise Aline Brosh McKenna ve Cameron Crowe üstlendi. 50 milyon dolar bütçe ile çekilen We Bought a Zoo, 120 milyon doları aşkın hasılat elde etti.

11. Ghost in the Shell

IMDb Puanı: 6,3

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Takeshi Kitano ve dahası

Aynı adlı mangadan uyarlanan Ghost in the Shell, korkunç bir kazadan sağ olarak kurtulan Binbaşı Mira Killian'ın hikâyesini konu alıyor. Yönetmenliğini Rupert Sanders'in üstlendiği yapım 2017 yılında vizyona girdi. Aksiyon, suç ve dram ögelerine sahip olan film 1 saat 47 dakika uzunluğunda.

Bu yazıda Johansson'ın yer aldığı başarılı filmleri sıraladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.