Where the Water Tastes Like Wine, Windows tabanlı bilgisayarlarınız üzerindne açabileceğiniz bir macera oyunudur.

Dim Bulb Games ve Serenity Games tarafından geliştirilen, Good Shepherd Games tarafından yayınlanan Where the Water Tastes Like Wine, son zamanlarda piyasaya çıkan ve adından söz ettirmeyi başaran nadir bağımsız yapımlardan bir tanesi olarak piyasaya çıktı. Daha önce çok tutan başka bağımsız oyunları da yayınlayan Good Shepherd Games'in son bombası olarak gösterilen oyun, kendine has grafiklerinin yanı sıra görülmemiş oyun mekanikleriyle de daha çıkış yapmadan çokça konuşulan oyunlardan bir tanesi olmayı başardı.

Hikaye anlatmaya ve dinlemeye dayalı olan Where the Water Tastes Like Wine, tamamen Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde dolaşılan ve yol boyunca gittiğiniz bölgeye dair halk hikayelerini ve söylencelerini dinlediğiniz, öğrendiğiniz ve aktardığınız bir yapım. Gezerek, paylaşarak ve öğrenerek ilerlediğiniz oyun, sadece bununla kalmayıp, iyi grafikler ve müzikler de sunuyor. Kendine has özellikleriyle orijinal oyunlardan bir tanesi olarak listelere giren Where the Tastes Like Wine, macera oyunu sevenler tarafından kesinlikle oynanaması gereken oyunlardan bir tanesi.