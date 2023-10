Linux'ta Windows Yazılımı Kullanma Nasıl Yapılır?

Pek çok Linux kullanıcısı Windows yazılımlarının özlemini çekiyor. Her ne kadar Linux’un pek çok avantajı olsa da bazı programların Linux’ta bulunmayışı epey can sıkıcı. Pek çok Windows kullanıcısı bu nedenle Linux’a geçmek bile istemiyor. Peki Linux'ta Windows yazılımı kullanmanın çok kolay bir yolu var desek? Wine isimli bir uygulama sayesinde artık bu mümkün.

Wine Nedir?

Wine Is Not an Emulator’ün kısaltması olan Wine, Linux'ta Windows programları kullanmanın en kolay ve hızlı yoludur. Linux bilgisayarınıza Wine yükleyerek pek çok Windows yazılımını Linux’ta kullanabilirsiniz. Ayrıca Linux’ta oyun oynamak için de Wine’ı kullanabilirsiniz.

Linux'ta Windows Programları Nasıl Kullanılır?

Öncelikle Wine’ın internet sitesine gidin.

Haberler kısmına göz atın ve en güncel sürümün üzerine tıklayın.

üzerine tıklayın. Açılan yei penceredeki “ available now ” linkine tıklayın.

” linkine tıklayın. Programın indirilmesini bekleyin.

Wine’ın kurulumunu gerçekleştirin.

Wine’ı kurduktan sonra herhangi bir .exe uzantılı dosyayı indirin.

uzantılı dosyayı indirin. İndirdiğiniz .exe uzantılı dosyaya sağ tıklayın ve “ Wine ile çalıştır ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. Eğer Wine’ın desteklediği bir Windows programıysa sorunsuz bir şekilde uygulama çalışacaktır.

İşlem bu kadar. Wine sayesinde Linux’ta Windows yazılımlarını kullanabilrsiniz.

Bu noktada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Wine size her Windows programını çalıştırmayı garanti edemez. Wine sürekli gelişen ve büyüyen bir platform. Pek çok popüler Windows uygulamasını bu yöntemle çalıştırabilirsiniz ancak illaki Wine’ın henüz desteklemediği bir Windows yazılımına denk gelebilirsiniz.

Wine eskiden çok daha az Windows programı destekliyordu fakat her geçen gün daha fazla programı bünyesine ekleyen Wine, Linux kullanıcılarının en çok fayda gördüğü uygulamalardan bir tanesidir. Linux’un özelliklerinden faydalanıp Windows uygulamalarından geri kalmak istemiyorsanız Wine kesinlikle bilgisayarınızda olması gereken bir uygulamadır.

Linux'ta Windows yazılımı kullanma ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Windows’u mu tercih ediyorsunuz yoksa Linux’u mu? Linux’ta kullandığınız favori Windows uygulamanız hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.