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WinUSB
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WinUSB

3.2
WinUSB İndir Hemen İndir

2.7 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
WinUSB

Önyüklenebilir belleklerinizi kısa sürede oluşturabiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Ufak ve bir o kadar da güçlü bir program olan WinUSB, önyüklenebilir USB'ler hazırlamanızı sağlıyor. Windows format bellekleri yapmanıza yardımcı olan WinUSB ile işleriniz hafifleyebiliyor.

Son derece basit bir arayüze ve kolay kullanıma sahip olan WinUSB, bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz güçlü bir programdır. Farklı dosya formatlarına ve BIOS türlerine destek sunan WinUSB, 3 basit adımda format diskinizi yaratmanızı sağlıyor. Windows 7, 8.1 ve 10'a destek veren program ile format süreniz de gözle görülür bir şekilde kısalıyor. Benzerleriyle aynı işi yapan ancak kullanım olarak daha basit olan WinUSB'yi sakın kaçırmayın.

Eğer format işleriyle aranız iyise ve sürekli olarak ISO kalıplarını disklere yazdırma ihtiyacı duyuyorsanız WinUSB yardımınıza koşuyor. Hızlı bir şekilde diskinizi yaratabilirsiniz. WinUSB'yi mutlaka denemelisiniz.

WinUSB programını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
WinUSB

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