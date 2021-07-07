En İyi Veri Kurtarma Programları 2021: Ücretsiz ve Ücretli Çözümler

Donanımsal ya da yazılımsal sorunlar neticesinde kritik dosyalarınızı kaybettiyseniz, bu konuda neler yapabileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Sizler için hazırladığımız bu listemizde hepsi birbirinden başarılı En İyi Veri Kurtarma Programları - 2021 ile karşınızdayız.

En İyi Veri Kurtarma Programları Neler?

iBeesoft Data Recovery

EaseUs Data Recovery Wizard

Disk Drill

DMDE

Recuva

Glary Undelete

DataRecovery

TestDisk & PhotoRec

Wise Data Recovery

UndeleteMyFiles

1- iBeesoft Data Recovery: En İyi Veri Kurtarma Programı

Listemizin ilk sırasında dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişinin güvenerek kullandığı iBeesoft Data Recovery yer alıyor. Bizim için en iyi veri kurtarma programı olan iBeesoft Data Recovery, hem dahili sürücülerden hem de harici sürücülerden dosya kurtarma işlevleri ile öne çıkıyor.

iBeesoft Data Recovery hem Windows hem de macOS cihazlarda kullanılabiliyor ve dahili disklerden harici disklere kadar neredeyse tüm depolama birimlerini destekliyor. Daha teknik düzeyde FAT, exFAT, NTFS, NTFS5, ext2, ext3 ve HDS+ dosyalama sistemlerine dayalı cihazların hepsinden veri kurtarabiliyorsunuz.

Desteklenen Depolama Birimleri

Dahili Diskler

Harici Diskler

Hafıza Kartları

USB Bellekler

Dijital Kameralar

Diğer Sürücüler

Bu sayede silinen görselleri, videoları, müzikleri, diğer ses dosyalarını, belgeleri, arşivleri ve hatta e-posta gibi diğer tüm dosyaları geri yükleyebiliyorsunuz. Program yalnızca yanlışlıkla sildiğiniz dosyaları kurtarmakla kalmıyor; biçimlendirilmiş sürücüleri ve silinmiş bölümleri de kurtarabiliyor. Yani kullandığınız sürücünün bir bölümü silindiyse ya da biçimlendirildiyse, endişe etmenize gerek yok.

Üstelik virüs saldırısı, yazılım çökmesi ya da sistem formatı sonrasında kaybolan dosyalarınızı da geri yükleme şansına sahipsiniz.

Desteklenen Dosya Türleri

Görseller

Videolar

Ses Dosyaları

Belgeler

Arşivler

Diğer Dosyalar.

Yaşınız ya da bilgisayarlara olan ilginiz fark etmeksizin herkesin kullanabileceği kadar kolay ve basit bir arayüze sahip olan iBeesoft Data Recovery; tarama, bulma ve kurtarma olarak yalnızca üç adımda, silinen ve kaybolan verilerinizi kurtarmanıza yardımcı oluyor.

2- EaseUS Data Recovery Wizard

Listemizin ikinci sırasında ise yine tamamen güvenli ve efektir bir dosya kurtarma yazılımı yer alıyor. EaseUS Data Recovery Wizard ile dahili disk, harici disk, hafıza kartı, dijital kamera ya da müzik oynatıcısı fark etmeksizin tüm birimlerden tüm dosyaları kurtarabiliyorsunuz.

Yanlışlıkla silme, format atma, verilerin belirli bir parçasını kaybetme, verilerinize ulaşamama veya virüs saldırıları gibi durumlarda verilerinize tekrar sağlıklı bir şekilde ulaşmanızı sağlayan program ile kimi zaman hayati önem taşıyan dosyalarınızı kurtarabilirsiniz.

Program 3 farklı modda çalışmaktadır. Bunlar, silinmiş dosya kurtarımı, tam dosya kurtarmı ve belirli bir bölüm kurtarımıdır. Programı kullanmak için yapmanız gereken 3 işlem mevcuttur. İlk olarak kurtarma modunu seçerek daha sonra tarama işlemini başlatmalısınız. Tarama işlemi tamamlandığında kurtarmak istediğiniz dosyaların önizlemesini görebilir ve kurtarma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

3- Disk Drill

macOS ile yolculuğa başlayan Disk Drill, kısa bir süre içerisinde Windows işletim sistemine sahip cihazlar için de kullanıma sunuldu.

Sadece bilgisayarınız üzerinde değil, kullandığınız herhangi bir depolama cihazı üzerindeki kaybolan dosyaları geri getirebilen program, kaybolan dosyalarınızı bulabilmek için 3 farklı algoritmayaı aynı anda çalıştırarak, kaybolan dosyalarınız bulunana kadar taramaya devam ediyor.

Zaman zaman kaybettiğinizi ya da silindiğini düşündüğünüz içerikler aslında hala diskinizin üzerinde olur. Fakat diskinizin bir bölümü kaybolduğu için bu dosya ya da verilere ulaşmanız mümkün olmaz. Disk Drill bu bölümlere ulaşmanız için gereken haritayı sunarak, aslında gerçekten diskinizden kaybolmayan dosyaları geri getirmenizi de sağlıyor.

4- DMDE

Tasarımı ve yapısı nedeni ile karmaşık bir program olan DMDE, yine de başarılı bir dosya kurtarma uygulaması olarak öne çıkıyor. Arayüzünün sade olmasına karşın iç taraftaki sınıflandırmaların karmaşıklığı nedeni ile, daha ziyade orta / üst düzey kullanıcılara hitap eden bir program olduğunu söyleyebiliriz.

Kimi zaman bizim için önemli olan dosya ve belgeleri bilgisayarımız üzerinden silebiliriz yada kaybedebiliriz. Bilgisayarların diski üzerinden silinen veriler hiç bir zaman tamamen kaybolmamaktadır. Diskinizin içinde hala bir yerlerde bulunan verilerinizi DMDE ile rahat bir şekilde kurtabilirsiniz.

5- Recuva

Oldukça basit bir kurulum adımının ardından kullanmaya başlayabileceğiniz program üzerinde yer alan sihirbaz yardımıyla, bilgisayarınızdan silinen dosyalar için tarama gerçekleştirebilirsiniz.

İsteyerek veya yanlışlıkla bilgisayarınızdan silmiş olduğunuz dosyaları geri getirmek için kullanabileceğiniz başarılı yazılımlara arasında yer alan Recuva ile bilgisayarınızdan silinen resimler, sesler, dökümanlar, videolar, sıkıştırılmış dosyalar ve e-postalar için tarama yapabilirsiniz.



Tarama sonucunda sizin için kurtarabileceğiniz veya bir diğer deyişle geri dönüştürebileceğiniz dosyalar listelenecektir. Bu sayede istediğiniz dosyaları hızlıca geri dönüştürme şansına sahip olabilirsiniz.

6- Glary Undelete

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir silinen dosyaları geri getirme çözümü olan Glary Undelete temel olarak bilgisayarınıza bağlı sabit diskleri, hafıza kartlarını veya taşınabilir diskleri tarayarak silinmiş olan dosyaları tespit etmenizi mümkün kılıyor.

Tarama işlemi sonuçlandıktan sonra ise bulunan kayıp dosyalar listeleniyor ve size bu dosyaları kurtarma imkanı veriliyor.

Glary Undelete sade bir arayüze sahip ve silinen dosyaları kurtarma için size hızlı bir yol sunuyor. Programın tarama hızının oldukça hızlı olduğu söylenebilir. Taramayı başlattıktan sonra saniyeler içinde silinmiş dosyalar listeleniyor. Sabit diskinizin boyutuna bağlı olarak bu süre uzayıp kısalabilir fakat genel olarak çok beklemeyeceğinizi söyleyebiliriz.

7- DataRecovery

silinen dosya kurtarma yazılımı olan DataRecovery ile farklı sebeplerden ötürü bilgisayarınıza bağlı depolama birimlerinden silinmiş olan dosyaları taratabilir ve kayıp dosyaları tespit ederek geri getirebilirsiniz. Program bu işi gerçekleştirebilmeniz için size basit ve sade bir arayüz sunuyor.

Arayüz üzerinde ilk olarak silinen dosyaların yer aldığı depolama birimini seçiyorsunuz ve sonrasında "Scan" tuşuna tıklayarak taramayı başlatıyorsunuz. Sonrasında bu disk üzerinden silinmiş olan dosyalar listeleniyor. Bu dosyalar arasından kurtarmak istediklerinizi seçerek "Recover" tuşuna tıkladığınızda dosya kurtarma işlemi başlıyor.

8- TestDisk & PhotoRec

TestDisk & PhotoRec, içerisinde yer alan özel araçlar yardımıyla sabit diskiniz üzerindeki hassas verileri tarayan ve sabit diskinizi onaran ücretsiz bir yazılımdır. Aynı zamanda program sabit diskiniz üzerinde yer alan hatalı bölümleri tekrar yapılandırır ve silinen verilerinizi kurtarabilmenize de olanak sağlar.

Komut satırı üzerinde çalışan program yardımıyla gerçekleştirmek istediğiniz tüm görevleri kolayca seçebilirsiniz. Bölüm yapısını analiz edebileceğiniz ve seçmiş olduğunuz sabit disk üzerindeki kayıp bölümleri kolaylıkla bulabileceğiniz TestDisk oldukça kullanışlıdır.

Program aynı zamanda disk geometrisini değiştirmek ve diskin ilk sektörü üzerine MBR kodu yazdırmak için kullanılabilir. Ayrıca bir bölüm üzerinde yer alan tüm verileri silebilir veya önyüklenebilir olmayan diskleri önyüklenebilir hale getirebilirsiniz. Hasarlı veya boş bölüm tabloları içeren sistemler için kullanıcılara onarım çözümleri de sunan program, kayıp bölümleri bulur ve veriler için yeni tablolar hazırlar.

9- Wise Data Recovery

Ücretsiz bir program olan Wise Data Recovery bu tarz sorunlarınıza çözüm olmak amacıyla geliştirilmiş başarılı bir dosya kurtarma yazılımıdır. Resimler, belgeler, ses ve video dosyaları, sıkıştırılmış dosyalar veya e-posta gibi tüm verilerinizi kurtarmanıza olanak tanır.

Tek yapmanız gereken programı kurduktan sonra, taramak istediğiniz sürücüyü seçmek ve tarama işlemini başlatmak. Tarama işlemi bittikten sonra listelenen dosyalar arasından istediğinizi seçerek tekrar gerii getirme şansına sahip olacaksınız. Alternatif bir dosya kurtarma yazılımı olarak Wise Data Recovery'i mutlaka denemelisiniz.

10- UndeleteMyFiles

Sabit diskinizi ve taşınabilir sürücünüzü taramak için farklı yöntemler sunan UndeleteMyFiles dosya türlerine ve belirlediğiniz boyuta göre arama yapabilme özelliğine sahip. Bu yöntemlerle ismini hatırlamadığınız dosyalara bile kolaylıkla ulaşabileceksiniz.

Program ayrıca MS Outlook Express, MS Outlook gibi e-posta istemcileri ile de uyumlu çalışarak önceden sildiğiniz e-postalara ulaşmanıza imkan sağlıyor.

Sonuç

Bu listemizde sizlerle en iyi veri kurtarma programlarından bazılarına göz attık. Listemizde ücretli ya da ücretsiz uygulamalar bulunuyor ancak ücretli uygulamaların önemli bir kısmı, ücretsiz deneme sürümleri ile birlikte geliyor. Söz konusu programların tümüne göz attığımızda en iyi veri kurtarma programı iBeesoft Data Recovery gibi gözüküyor. Siz de listemizin ilk sırasından bu programı indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.