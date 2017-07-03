Action - Network Analiz Uygulaması1.0
Ağ Analiz Programı
Ağınız üzerinde veri paketi analizi yapmanıza yardımcı oluyor.
Action - Network Analiz Uygulaması, ağınıza ilişkin bilgilere hızlıca erişmenizi sağlayan ücretsiz bir araç. Açık kaynak kütüphane kullanarak ağ analizi gerçekleştiren uygulama, Türkçe dil desteğiyle geliyor.
Windows PC kullanıcıları için geliştirilen Action - Network Analiz Uygulaması, ağınız üzerinde veri paketi analizi yapabilmenize yardımcı oluyor. Kısa süreli tarama işleminin ardından ağınıza bağlı bilgisayarları IP adresleriyle birlikte görebiliyor, kaynaklardan hangi hedeflere hangi port üzerinden veri paketi gönderildiğinin takibini yapabiliyorsunuz. Dilerseniz editor (düzenleyici) sayfasına girip veri araması yapabilirsiniz.
Olabildiğince sade tasarlanmış kullanıcı arayüzüyle gelen ağ analiz programını yukarıdaki bağlantıdan direkt indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7
- Üretici:
- Xeasec
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