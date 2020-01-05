Çeşitli görsellerden ve ipuçlarından yararlanarak eğlenceli bulmacalar çözeceğiniz ve kelime dağarcığınızı genişleteceğiniz 4 Images 1 Mot, mobil platformda kelime oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu topluluğu tarafından keyifle oynanan eğitici bir oyundur.

Yeni kelimeler öğreneceğiniz ve görsel hafızanızı geliştireceğiniz bu oyunda yapmanız gereken tek şey, size sunulan görsellerden yola çıkarak istenilen kelimeleri bulmak ve seviye atlayarak yeni kelime bulmacalarının kilidini açmaktır.

Resimlerle anlatılmak istenen kelimeyi tahmin ederek kutucukları doldurabilir ve zorlandığınız yerlerde ipucu harfi alabilirsiniz. Kelime bilginizi geliştirerek eğlenceli bulmacalar çözeceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda gizli kelimeleri bulabilmeniz için toplamda 4 farklı görsel sunulmaktadır.

Resimlerin her biri farklı karelerden oluşmakta fakat tek bir kelimeyi anlatmaktadır. Görsellerden yola çıkarak anlatılmak istenen kelimeyi daha çabuk bulabilir ve onlarca harfin arasından doğru olanları seçerek bulmacayı tamamlayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip mobil cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz 4 Images 1 Mot ile yeni kelimeler öğrenebilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.