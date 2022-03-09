Klavyede Yazma Hızı Nasıl Artırılır?

Klavyede ideal yazma hızı nedir? Klavyede yazma hızını arttırmak için yapılabilecekler neler? Klavyede yazma hızını arttırmak için kullanılabilecek siteler neler? Bu soruların yanıtını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.

Akşam vaktinde bilgisayar üzerinden yazmanız gereken 1500 kelimelik bir ödev var. Bu ödevi dakikada 50 kelime yazarsanız 30 dakikada bitirebilirsiniz. Bunun yerine dakikada 10 kelime yazarsanız ödevi bitirmek saatlerinizi alır.

Klavyede İdeal Yazma Hızı Nedir?

Klavyede ortalama yazma hızı dakikada 40 kelimeyken ideal yazma hızı ise dakikada 65 ile 70 kelime arasında. Ortalamanın altında mı yoksa üstünde mi olduğunuzu çok kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz çünkü yazma hızını test edebileceğiniz web siteleri bulunuyor. Bu internet sitelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yazma hızınızı öğrendikten sonra bu miktarı arttırmak için uygulanması gereken birkaç adım bulunuyor. Doğru adımları uygulayarak alıştırma siteleri üzerinden yazma hızınızı arttırabilirsiniz.

Klavyede Yazma Hızını Arttırmak İçin Yapılabilecekler Neler?

Ellerinizi doğru şekilde konumlandırın.

Doğru şekilde oturun.

Yazı yazarken ellerinize bakmayın.

Alıştırma yapın.

1. Ellerinizi Doğru Şekilde Konumlandırın

Klavyenin üzerindeki ellerin pozisyonu, hızlı yazmanın en önemli adımlarından bir tanesi. Bu pozisyon, çoğu kişiye doğal gelmeyebilir ancak ellerinizi klavyenin üzerine doğru şekilde yerleştirerek yazma hızınızı arttırabilirsiniz.

Doğru el pozisyonu, parmaklarınızın birden fazla tuşa çok daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak ve yazma hızınızın artmasına katkı sağlayacak. Klavye üzerinden yazı yazarken başparmaklarınız Space tuşunun üzerinde durmalı.

Sağ elinizde yer alan dört parmak H, J, K ve L tuşlarının, sol elinizde yer alan dört parmak ise A, S, D ve F tuşlarının üzerinde olmalı. Ellerinizi bu şekilde konumlandırarak yazı yazmaya çalışın. Bir süre sonra hem daha rahat hem de daha hızlı yazdığınızı göreceksiniz.

2. Doğru Şekilde Oturun

Klavyede hızlı yazabilmenin bir diğer kuralı ise doğru şekilde oturmak. Yazı yazmaya başlamadan önce duruşunuzu doğru şekilde ayarlamalısınız. Bunun için ilk olarak bilgisayarınız masanın üzerinde yer almalı. Masa, klavyeye çok rahat bir şekilde erişebileceğiniz bir yükseklikte olmalı.

Hızlı yazmanın bir diğer kuralı ise dik oturmak. Dirseklerinizi 90 derecelik bir açıyla bükün. Vücut ağırlığınızı kesinlikle bileklerinize vermeyin. Bu kurallara uyarak yazma hızınızı arttırabilirsiniz. Elbette ilk etapta bu kurallara alışmak biraz zor olacak.

3. Yazı Yazarken Ellerinize Bakmayın

Yazı yazarken yapılan en yaygın hatalardan bir tanesi yazı yazarken ellere bakmak. Klavyede yazarken ellerinize bakmamalısınız. Bu, çay taşımaya benzer. Çaya bakarak yürürseniz hem daha yavaş ilerlersiniz hem de çayı dökmeden taşımakta zorlanırsınız fakat çaya bakmadan yürürseniz çayı kolay ve hızlı bir şekilde taşıyabilirsiniz.

Klavyeye bakmadan yazarken hangi tuşun nerede olduğunu da öğreneceksiniz. Elbette bu ilk etapta çok zor gelecek ancak belli bir süre sonra çok rahat bir şekilde yazmaya başlayacaksınız.

4. Alıştırma Yapın

Hayatta hiçbir başarı tek bir günde elde edilmez. Başarıya ulaşmak için çok sayıda alıştırma yapmalısınız. Buna haftalarınızı hatta aylarınızı vermelisiniz. Yukarıda yer alan kuralları göz önünde bulundurarak alıştırma yaptıkça yazma hızının önemli ölçüde arttığını fark edeceksiniz.

Klavyede Yazma Hızını Artırmak İçin Kullanılabilecek Siteler Neler?

10 Fast Fingers

M5 Bilişim

On Parmak

Online Typing Tests

Klavye Çalış

1. 10 Fast Fingers

Yazma hızını test edebileceğiniz 10 Fast Fingers adlı sitede 1 dakika içerisinde ekranda yer alan kelimeleri hızlı bir şekilde yazmaya çalışıyorsunuz. Kelimeleri hatalı yazmamaya dikkat etmelisiniz. Zaman sona erdikten sonra bir dakika boyunca toplamda kaç kelime yazdığınızı görebilirsiniz.

10 Fast Fingers’ta ayrıca tuş vuruşu, doğruluk, doğru ve yanlış kelime sayısı bilgileri bulunuyor. Web sitesinde liderlik tablosu da mevcut. Tablo üzerinden diğer kişilerin dakikada kaç kelime yazdığını öğrenebilirsiniz. Elde ettiğiniz sonucu paylaşabilme imkânı da yer alıyor.

2. M5 Bilişim

Bir dakikada toplamda kaç kelime yazdığınızı öğrenebileceğiniz M5 Bilişim isimli site, bazı kişiselleştirme araçları da sunuyor. Örneğin işaretlenen kelimelerin rengini değiştirebilir, yazma esnasında istatistiklerin yer almasını sağlayabilirsiniz.

Testi tamamladıktan sonra doğru ve yanlış yazılan kelimelerin sayısı, hata oranı, klavye ısı haritası, toplam tuş vuruş sayısı gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

3. On Parmak

Birçok kategorinin yer aldığı On Parmak adlı internet sitesinde süreyi 1 dakika ile 5 dakika arasında belirleyebilirsiniz. İmlalı ve imlasız olmak üzere iki farklı seçeneğin yer aldığı hizmette gece modu da mevcut. Sitede ayrıca toplam yazılan kelime sayısı, doğru ve yanlış kelimeler, hata oranı gibi bilgiler bulunuyor.

4. Online Typing Tests

Sade bir tasarıma sahip olan Online Typing tests sitesinde 3 dakika içerisinde ekranda yer alan kelimeleri çalışıyorsunuz. Süre sona erdikten sonra toplamda kaç kelime yazdığınız dahil birçok bilgiye erişebilirsiniz.

5. Klavye Çalış

1 dakika, 3 dakika ve 5 dakika olmak üzere üç farklı süre seçeneğinin yer aldığı Klavye Çalış isimli sitede basit kelimeler, daktilo yazıları, kişisel gelişim dahil olmak üzere pek çok kategori bulunuyor. Sitede liderlik tablosu da mevcut.