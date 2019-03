A Life in Music, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir macera oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Müzikle donatılmış bir mobil oyun olarak dikkat çeken A Life in Music, kendine has hikayesi ve zengin oyun içeriğiyle karşımıza çıkıyor. Oyunda 9 farklı heyecan verici bölüm yer alıyor. Renkli görselleri ve hoş animasyonlara sahip olan oyunda 20 farklı karakteri kontrol edebiliyorsunuz. 30'dan fazla müzik parçasının da bulunduğu oyunda her türden müziği hem dinliyor hemde çalıyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda boş zamanlarınızı da keyifli hale getirebiliyorsunuz. Farklı atmosferlere de sahip olan A Life in Music oyununu sakın kaçırmayın.

A Life in Music oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.