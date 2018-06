Agent A, Google’dan üstün başarı ödülü alan mobil bulmaca - macera oyunu. Android Excellence kategorisinde karşımıza çıkan oyun, görselleri, sesleri, oynanış dinamikleri, hikayesiyle büyülüyor. Düşünmeye iten bölümlerle süslü bulmaca oyunlarını sevenlerin favorisi.

A puzzle in disguise, The chase continues, Ruby’s trap, A narrow escape ve The final blow olmak üzere 5 bölüm ve yüzlerce zorlu bulmaca sunan Agent A’de görevi gizli ajanları hedef alan bir düşman casusu olan Ruby La Rouge’ı bulup ele geçirmek olan bir ajanın yerine geçiyorsunuz. Ruby’yi takip ederek gizli yerini bulmanız ve oraya sızmanız gerekiyor. Tabii ki gizli sığına sızmak kolay olmuyor. Gözünüzden hiçbir şeyi kaçırmamalı, bulduğunuz objeleri akıllıca kullanmalısınız.

Agent A Özellikleri: