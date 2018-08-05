Alicia Quatermain ünlü dünya gezgin Allan Quatermain'in torunudur. Büyük babasının gizemli koşullar altında neden ortadan kaybolduğunu öğrenmek için uzun ve tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Ama bunu anlamak için ilk olarak Allan Quatermain’in kayıp hazinesini bulması gerekiyor.

Alicia, gezgin ve kaşif bir adam olan Allan Quatermain'in torunu olarak uzak toprakları ziyaret etmeli, yeni seyahat arkadaşlarına yardım etmelidir. Ayrıca düşmanın kurnaz tuzaklarından kaçmalı ve büyük babasının hazinesine giden yolda risklere göğüs germelidir. Ancak zorlu durumlarda ipuçlarından faydalanabilirsin.

Büyüleyici bir alanda ve ilginç karakterlerlere sahip olan Alicia Quatermain'de çarpıcı grafik kalitesi de dikkat çekiyor. Dünyayı kurtarıp hazineyi elde edeceğiniz oyunda gerçekleri gün yüzüne çıkarmanın zamanı geldi!