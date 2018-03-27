Farklı bir aksiyon oyunu olan Anark.io'da amacınız size saldıranlara karşı koyabilmek ve bulunduğunuz barın güvenliğini sağlayabilmek. Hem kendi adınıza hem de dükkanda bulunanlar adına burayı savunun ve tüm düşmanları püskürtün.

12 farklı silaha ve onlarca türde rakibi barındıran oyunda bol aksiyon bol kapışma yer alıyor. Kedi türünde bir karakteri yönettiğimiz oyunda Insectoïds ismindeki bir grup saldırıyor. Sayıları bir hayli fazla olan grup sizin cüzdanınızı ve dükkan kasasındaki parayı istiyor. Onlara para kaptırmadan dükkan güvenliğini sağlayabilecek misiniz?

Ayrıca bulduğunuz her silahı ve gücü kullanmaya çalışın ve olabildiğince altın toplayın. Tüm bunları yaptıktan sonra para yatırma işlemini yapmayı unutmayın, böylece bir sonraki oyun için tüm hesabınızı kaydetmiş olursunuz. Eğer kaydetmezseniz öldürdüğünüz düşmanlar ve topladığınız paraların boşa gideceğini unutmayın.

Kazançlarınızla yeni silahların, yükseltmelerin ve güçlendirmelerin kilidini açabilir ve daha da güçlü hale gelebilirsiniz. Hadi bu zorlu gruba günlerini gösterin ve gücünüzü kanıtlayın!

Anark.io Özellikleri