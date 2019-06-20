Birbirinden zorlu parkurlar arasında ilerleyerek becerilerinizi sınayabileceğiniz bir oyun olan ARISETOCRAT, reflekslerinizi de sınama imkanı sunuyor. Dikey olarak hareket edebileceğiniz oyunda bir üst katmana çıkarak ilerliyor ve aynı zamanda da düşmanlardan kaçmaya çalışıyorsunuz.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda becerilerinizi sınıyor ve aynı zamanda da arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz. Platformlar arasında ilerlerken aynı zamanda da paraları toplamanız gereken oyunda yeni eşyaların kilitlerini açabiliyor ve daha renkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Oldukça keyifli bir deneyim sunan oyunda bağımlılık yapıcı bir etki yer alıyor. Şövalyenizi iyi kontrol etmeniz gereken oyunda reflekslerinizi iyi kullanmalısınız. Basit bir oynanışa sahip olan ARISETOCRAT, mutlaka denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Sezgisel kontrolleriyle de ön plana çıkan oyunda düşmanlarınızı yok etmelisiniz.

ARISETOCRAT oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.