ATWA, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyun olarak karşımıza çıkıyor. Dünya çapında oyuncularla mücadele edebileceğiniz oyunda para topluyor ve sürükleyici bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı geçirmek için tercih edebileceğiniz sürükleyici bir mobil oyun olma özelliği taşıyan ATWA, düşmanlarınızla mücadele ettiğiniz bir mobil oyundur. Dünyanın etrafında dolaşarak birbirinden zorlu düşmanların üstesinden gelmeniz gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Sinir bozucu homurtularıyla karşınza çıkan düşmanların üstesinden gelmelisiniz. Retro tarz grafikleriyle dikkat çeken oyunda bağımlılık yapıcı bir etki bulunuyor. Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifil bir arcade oyun olarak nitelendirebileceğim ATWA, mutlaka denemeniz gereken bir mobil oyundur. Kolay kontrolleriyle de ön plana çıkan ATWA, sizleri bekliyor.

ATWA oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.