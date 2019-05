Balance of Country, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Balance of Country, sürükleyici atmosferi ve eşsiz kurgusuyla ön plana çıkıyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda binalar kuruyor ve bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Renkli görselleri ve eşsiz atmosferiyle de karşımıza çıkan Balance of Country, mutlaka telefonlarınızd bulunması gereken bir oyun. Becerilerinizi ve reflekslerinizi iyi kullanmanız gereken oyunda para kazanarak daha yüksek binalar kurabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Balance of Country sizleri bekliyor.

Balance of Country oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.