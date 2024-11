Path of Exile 2 Ne Zaman Çıkacak? Path of Exile 2 Erken Erişim Tarihi

İlk oyunu ile ARPG türüne yön veren Path of Exile, yaklaşık 10 yıl sonra ikinci oyunu ile çok daha büyük kitlelere ulaşmak için kolları sıvıyor. Eğer siz de herkesten önce Path of Exile 2 oynamak istiyorsanız bu tarihleri not edin ve oyunu satın almak için bütçenizde yer açın. Path of Exile 2 erken erişim tarihi ve çok daha fazlası bu yazımızda.

Erken erişim sürümü ücretli olarak piyasaya çıkacak olan Path of Exile 2 daha sonra tamamen ücretsiz olacak. Geliştiricileri desteklemek ve oyunu bir an önce oynamak istiyorsanız size uygun olan paketlerden birini seçerek Path of Exile 2’ye giriş yapabilirsiniz.

Path of Exile 2 Erken Erişim Tarihi

Path of Exile 2, 6 Aralık 2024 tarihinde erken erişim olarak piyasaya sürülecek. Bir süre boyunca ücretli olarak oynanacak olan Path of Exile 2, tam sürüme kavuştuğu zaman tamamen ücretsiz olacak. Eğer oyunu bir an önce oynama niyetindeyseniz oyunu satın alabilir ve 6 Aralık 2024 tarihinden sonra oynamaya başlayabilirsiniz. Peki Path of Exile 2 tam sürüm ne zaman çıkacak?

Path of Exile 2 Ne Zaman Çıkacak?

Path of Exile 2 ücretsiz olarak oynanması için tasarlanan bir oyun. Tıpkı ilk oyunda olduğu gibi. Pay to Win öğeler barındırmaması, adil ve sürdürülebilir yapısı ile oyuncuların gönlünü kazanan Path of Exile, ikinci oyunuyla da bu olumlu imajını sürdürmeyi amaçlıyor.

Oyuna para vermek istemeyen pek çok kişi tam sürüm Path of Exile 2 ne zaman çıkacak diye merak ediyor. Henüz bu konuda resmileşmiş net bir tarih yok. 2025 yılının sonlarına doğru Path of Exile 2’nin tamamen ücretsiz ve tam sürüm olarak çıkış yapacağı düşünülüyor. Yapımcı Grinding Gear Games net tarih vermedi ancak erken erişim döneminin uzun olmayacağını tahmin ediyoruz.

Path of Exile 2 ne zaman çıkacak ve Path of Exile 2 erken erişim tarihi ne zaman gibi sorulara cevap niteliğinde olacak yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Path of Exile 2 erken erişim olarak çıkış yaptığında oynayacak mısınız yoksa tamamen ücretsiz olmasını mı bekleyeceksiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.