Banabak, gençlere özel fırsat uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden cazip avantajları gençlere sunan uygulama ile hediyeler kazanabiliyor ve indirimli alışverişin keyfine varıyorsunuz. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza kurabileceğiniz uygulama ile görevleri yerine getirdikçe para kazanıyorsunuz.

Alışveriş çılgınlarına özel olarak piyasaya sürülmüş bir uygulama olan Banabak, markaların ve programların cazip avantajlarıyla donatılmış bir alışveriş platformudur. Uygulama ile sorulara cevap verdikçe ve fişlerinizi sisteme yükledikçe para birimi olan Baks'lar kazanabiliyorsunuz. Bu baksları başka fırsatlarla değerlendirebiliyor ya da nakit olarak çekebiliyorsunuz. Baks kazanmak için farklı şeyler yapabileceğiniz uygulamada arkadaşlarınızı da devet ederek daha fazla baks sahibi olabiliyorsunuz. Gençler arasında sosyal bir alışveriş platformu olarak görev yapan Banabak, öğrenci olduğunu kanıtlayan herkese hitap ediyor. Uygulamaya giriş yapabilmek için öğrenci olmanız gerekiyor. Çekilişlere de katılabileceğiniz uygulamada birbirinden güzel hediyelerin sahibi olabiliyorsunuz.

Banabak uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.