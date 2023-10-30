Black Friday (Kara Cuma) Ne Zaman? Türkiye Hangi Gün Başlıyor?

Black Friday, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de binlerce insanın alışveriş merkezlerinde soluğu almasını sağlıyor. Kara Cuma gününde yüksek tutarlı birçok ürün indirime giriyor.

Aynı zamanda Efsane Cuma ve Şahane Cuma şeklinde de isimlendirilen bugünde insanlar doyasıya alışveriş yapma imkanı yakalıyor. Çoğunlukla 24 saat süren Kara Cuma indirimleri insanların talepleriyle yoğunluklarından dolayı 4 güne kadar uzayabiliyor.

Black Friday (Kara Cuma) Ne Zaman Başlıyor?

2023 yılında Black Friday, 24 Kasım Cuma gibi başlayacak. Senenin en büyük indirimi olarak nitelendirebileceğimiz günde, birçok mağaza ürünlerini uygun fiyattan tüketicilere sunacak.

Aslında 24 Kasım 2023 tarihinde saat 00:00’da başlayacak olan Efsane Cuma indirimleri, birçok mağaza tarafından kasım başında başlatılacak. E-ticaret siteleri de kasım ayına girer girmez indirim günleriyle tüketicilerin karşısına çıkacak.

Black Friday (Kara Cuma) Nedir? Kara Cuma İsmi Nereden Geliyor?

Black Friday, Türkçeye çevrildiğinde Kara Cuma şeklinde bir tabir ortaya çıkıyor. Kara Cuma, dünya genelinde düzenlenen bir alışveriş festivalidir. Türkiye’de Kara Cuma; yukarıda bahsettiğimiz gibi Şahane Cuma, Efsane Cuma ve Muhteşem Cuma şeklinde de isimlendiriliyor.

Efsane Cuma festivalinde markalar, %80’e kadar indirim düzenleyebiliyor. Fakat böyle güzel bir durumu ifade eden günün neden “kara” olarak isimlendirildiğini birçok kişi merak ediyor. Bu ABD’de yaşanan bir olayla ilgilidir.

Amerika’da 1932 yılı itibariyle Noel alışveriş sezonu başlangıç tarihi, kasımın son Cuma gününe kadar kabul edilmektedir. Amerika’da kasım ayı Şükran Günü olarak da kutlanıyor.

Şükran Günü’nün sonrasındaki ilk Cuma, Black Friday olarak adlandırılır. Kara Cuma, 1961 yılı itibariyle anılmaya başladı.

Kara Cuma ismiyse iki rivayete dayanıyor. İlk rivayete göre: Amerika’da mağazalar, zararları kırmızı ve karlarıysa siyah olarak kaydetmişlerdir. Mağazaların çoğunluğu ülkede yıl içerisinde zarar ederken, Şükran Günü’yle ertesi gününde çok alışveriş yapılmasına bağlı olarak kar elde etmişlerdir. Dolayısıyla bu da Black Friday olarak adlandırılmasına neden olmuştur.

Diğer bir rivayete göreyse Kara Cuma günündeki indirimler, Amerika’nın Philadelphia şehrinde kaosa yol açtı. Mağazaların %80 indirim yapması, halkın mağazalara akın ederek Philadelphia’da hayatın durmasına sebep oldu.

Rivayete göre mağazalarda ve trafikte izdihamlar yaşandı. Mağaza çalışanları ezilerek vefat etti ve mağazalar yağmalandı. Polis memurları da yaşanan bu durumlardan dolayı telsizlerden “Black Friday” anonsu yaptı. Bu durum da o günün Kara Cuma olarak kayıtlara geçmesine neden oldu.