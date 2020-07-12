Battleline Tactics kart oyunlarını sıra tabanlı auto-battler oyunlarıyla harmanlayarak, eşi benzeri olmayan bir strateji tecrübesi sunar. Cep telefonları ve tabletler için tasarlanan oyun, auto-battler oyunlarının taktiksel inceliklerini, mobil oyun seanslarının hızlı doğasıyla ve kart oyunlarının derin deste tasarımıyla birleştiriyor.

Kaynaklarınızı verimli kullanın, birlikleriniz arasında doğru sinerjiyi kurup seviyelerini yükseltin ve sonunda zafer ibresini kendinize doğru çevirin. Battleline Tactics’te yapacağınız her savaş birçok risk/ödül seçimi, stratejik karar ve taktik manevra içeriyor. Uzun menzilli veya kısa menzilli birliklere mi gideceksiniz? İster tüm alanı minik birliklerle doldurun, ister tek bir birliği yenilmez yapın.

Kartlar toplayarak birliklerinizi güçlendirin ve yenilmez destenize ulaşın. Kendi oyun stilinize uygun birlikleri alıp, seçtiğiniz bir kahraman yeteneği ile kombo yapın ve stratejinizi mükemmelleştirin