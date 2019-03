Seriously Digital Entertainment Ltd tarafından geliştirilen ve iki farklı mobil platformda yayınlanan Best Fiends Forever klasik oyunlar arasında yer alıyor.

Oldukça sağlam grafiklere ve rangarenk bir içerik yapısına sahip olan oyunda birbirinden farklı sevimli karakterler ile ilerlemeye çalışacağız. Kelebek, tırtıl, böcek gibi canlılar ile bölümleri tamamlamaya çalışacağımız oyunda zengin bir hikaye bizleri bekliyor olacak.

Her kesimden oyuncuya hitap eden ve görsel bir şölene sahip olan mobil oyunda bize veirlen görevleri yapmaya çalışacağız. Yaptığımız her görevden sonra da ödüller kazanacağız. Oyun içerisinde ilerlemeye çalışacak ve karşımıza çıkan diğer canlıları etkisiz hale getirmeye çalışacağız.

Ses efektleri ile desteklenen mobil oyunda benzersiz farklı bölümler de karşımıza çıkacak.

İyi oyunlar dileriz.