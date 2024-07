My Best Day Netflix Nedir ve Nasıl Yapılır?

Popüler sosyal medya platformlarından Instagram’da belirli dönemlerde çeşitli akımlar ortaya çıkıyor. My Best Day Netflix’te son dönemlerde Instagram’da trend haline geldi. Instagram kullanıcıları, My Best Day Netflix olarak nitelendirilen akımda kendilerine ait fotoğrafları Netflix afişi şeklinde paylaşıyor.

Böylelikle kullanıcı, gerçekten yeni Netflix dizisindeymiş gibi görünüyor. Biz de bu rehberde son dönemin virali My Best Day Netflix’ten bahsedeceğiz.

My Best Day Netflix Özellikleri Nedir?

My Best Day Netflix akımında kullanıcılar, Instagram hikayelerinde kendilerine ait fotoğrafları kullanıyor. Fotoğraflarla Netflix dizilerinin kapak görselleri canlandırılıyor. Akımda önceden hazırlanan şablonlardan yararlanarak kullanıcılar kendilerine ait fotoğrafları ekliyor. Akabinde Netflix filmleri ya da fotoğraflarının kapak görselleri estetik olacak şekilde düzenleniyor.

Akım sayesinde kullanıcılar kendilerine ait fotoğrafları Netflix görselleriyle birleştirebilmek için farklı ve yaratıcı yöntemlerden yararlanıyor. Görsellerle uyum sağlayacak şekilde kompozisyonlar oluşturuluyor. Dolayısıyla bu durum sayesinde Instagram kullanıcıları, sınırsız şekilde hayal gücünü kullanıyorlar.

Instagram kullanıcıları, diledikleri Netflix film ve dizileri akımda kullanabilir. My Best Netflix akımı sayesinde Instagram hikayeleri daha dikkat çekici ve renkli hale geliyor.

My Best Day Netflix Nasıl Yapılır?

My Best Day Netflix akımını yapmak için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak Instagram açılarak ana sayfaya giriş yapılır.

“My Best Day” şablonunu paylaşan ya da trendini başlatan hesaba gidilir. Çoğunlukla hikayeler kısmında “Netflix My Best Day” başlığı kapsamında paylaşımlar yapılıyor.

“Netflix My Best Day” hikayesine gidilerek ekran yukarıya doğru kaydırılır. Böylelikle akımın şablonuna ulaşılır.

Ekrana gelen “Add Yours” yani “Sende Ekle” seçeneğine tıklanarak kullanıcı kendi fotoğraflarını ekleyebilir.

Fotoğrafların olduğu kütüphane içerisinden uygun fotoğraf seçilir.

Seçilen fotoğrafın Netflix filmi ya da dizisiymiş gibi görünmesi sağlanır.

Fotoğraf seçiminin ardından “Your Story” Türkçe anlamıyla “Hikayen” seçeneği üzerinden fotoğrafın hikayeye eklemesi yapılır.

Instagram kullanıcıları, “Add Yours” özelliği üzerinden kolayca birbirlerine ait içerikleri keşfedip yayabilir.