Better open with uygulamasıyla Android cihazlarınızdaki uygulamaları varsayılan bir uygulama kullanarak açabilmeniz mümkün.

Android cihazlarınızda aynı işi gören birden fazla uygulama bulunduğunda, bir dosya türünü açmak istediğinizde seçim yapmanız istenebiliyor. Varsayılan olarak bir uygulamayı kullanmak için Sadece bir kez ve Her zaman seçenekleri arasından Her zaman seçeneğine dokunmanız gerekiyor. Bu karmaşıklığı ortadan kaldırmak için geliştirilen Better open with uygulaması, dosyalarınız ve bağlantılarınız için varsayılan uygulamaları seçmenizi sağlıyor.

Örneklerle açıklayacak olursak; YouTube bağlantılarını tarayıcıdan mı yoksa YouTube uygulamasından mı açmak istediğinizi, müzik dosyalarını ve video dosyalarını farklı oynatıcılarda açmak istediğinizi ve daha çoğaltabileceğimiz dosya türlerinde favori uygulamalarınızı seçebileceğiniz Better open with uygulamasının tamamen ücretsiz ve reklamsız olarak sunulduğunu da belirtelim.

Uygulama özellikleri