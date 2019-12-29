Bilyoner Canlı Sonuçlar uygulaması ile Android cihazlarınızdan futbol ve basketbol maçlarının sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.

İddaa kuponlarınızda oynadığınız futbol ve basketbol maçlarının skorunu kolay ve basit bir platformdan takip etme imkanı sunan Bilyoner Canlı Sonuçlar uygulamasında, liglere göre sıralanan maçların sonuçlarını inceleyebiliyorsunuz. Sadece sonuç odaklı olarak tasarlanan Bilyoner Canlı Sonuçlar uygulamasında, futbol veya basketbol kategorisini seçtikten sonra isterseniz tüm skorları, isterseniz de devam eden skorları listeleyebiliyorsunuz.

Bilyoner üzerinde yayınlanan maçları Bilyoner TV sekmesinde görebileceğiniz Bilyoner Canlı Sonuçlar uygulamasında, yapmanız gereken tek şey ilgili maçı bulmak oluyor. Eğer siz de kuponlarınızın durumunu anlık olarak takip etmek istiyorsanız Bilyoner Canlı Sonuçlar uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.