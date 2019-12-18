Blindlee, Android telefon ve tabletler üzerinde kullanılabilen, görüntülü konuşmalar yapabilmesini sağlayan bir çöpçatan uygulaması olarak kullanıcıların karşısına çıkmaktadır.

Blindlee kullanmak için ilk yapmanız gereken, Android telefonunuz ve tabletinize uygulamayı kurmak. Sonrasındaysa kendisine özel bir profil oluşturmak ve uygulamanın anasayfasına ulaşmak.

Görüntülü konuşmaya başlamadan önce yaşınız, cinsiyetiniz, aradığınız kişinin özellikleri gibi detayları da Blindlee üzerinde belirtmeniz gerekiyor.

Bütün kuruluş aşamasını tamamladıktan sonra Blindlee ile görüntülü konuşmalar yapmaya başlayabilirsiniz. Fakat uygulama, Chatroullet gibi direkt olarak ikili konuşmalar yapmanızı sağlamaktan farklı şeyler yapıyor.

İlk olarak karşınıza çıkan kişiyi bulanık olarak görüyorsunuz. 3 dakika içerisinde bulanık şekilde gördüğünüz kişi ile muhabbet ediyorsunuz. Tam burada ekrandaki bulanıklığın kontrolü ise kadınların elinde. Eğer eşleşmedeki kadın bulanıklığı kaldırmak isterse kaldırıyor. Kaldırmak istemezse, 3 dakika boyunca bulanık olarak konuşuyorsunuz.

Blindlee uygulamasının güzel bir başka tarafı ise size muhabbet başlıkları sunması. Yani bağlantı sağladığınızda ekranın altında "Pizza'da mısır sever misin?" tarzı sorular çıkıyor ve isterseniz muhabbeti bu başlıkla iletletebiliyorsunuz.