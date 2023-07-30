Ghosting Ne Demek?

Günümüzde artık bir kişi ile iletişim kurmak hem çok kolay hem de çok az maliyetli. İletişim çağının pek çok olumlu etkisini kendimizde ve çevremizde görmemiz mümkün ancak bazı problemler de yok değil. Örneğin ghosting mevzusu son dönemin en can sıkıcı hadiselerinden bir tanesi.

Özellikle de Gibi dizisindeki meşhur sahneden sonra bu kavram çok daha sık kullanılmaya başlandı. Peki ghosting nedir? Ghosting ne anlama gelir? Sizler için detaylı bir şekilde izah ettik.

Ghosting Nedir?

İlişkiler, flört, arkadaşlık veya iş ortaklıkları gibi çeşitli bağlamlarda kullanılan bu terim, bir kişinin karşısındaki kişiyle ani ve açıklanamayan bir şekilde iletişimi tamamen kesmesi veya yanıtlamaması durumunu tanımlar. Günümüzde iletişim kanallarının çeşitlenmesi ve iletişimin kolay bir şekilde gerçekleşmesinden ötürü ghosting davranışı fazlasıyla sık yaşanan bir hadise.

Sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları ve flört uygulamaları sayesinde artık dünya üzerindeki hemen hemen herkesle iletişim kurabiliyoruz. Bu muhteşem bir şey ancak ghosting gibi davranışlar insanları iletişim kurmaktan soğutuyor. Ghosting’e maruz kalan kişi kendisini eksik, yetersiz ya da önemsiz hissedebiliyor. Karşınızdaki kişiye yapabileceğiniz en büyük saygısızlıklardan biri olan ghosting çok kötü bir davranış.

Bir internet kültürü olarak iletişimde bulunduğumuz kişilere mümkün olduğunca saygılı olmalıyız. Ghosting gibi davranışlar ise hiç şüphesiz ki sorunlu ve bozuk karakterli kişilerin yapacağı bir davranıştır. Kimse kimse ile ilelebet iletişim kurmak zorunda değildir ancak bunun çözümü ghosting değildir. İletişim kurmak istemediğiniz kişiye neden iletişim kurmak istediğinizi sade, basit, anlaşılır ve mantıklı bir şekilde izah ederseniz zaten ortada sorun kalmayacaktır.

Ghosting Yapan Kişiye Nasıl Davranmalı?

Öncelikle kendi öz değerinizi düşürmemeli ve herhangi bir negatif duyguya kapılmamalısınız. Size ghosting yapan kişiye durumun farkında olduğunuzu ve bu yaptığının yanlış olduğunu uygun bir dil ile ifade etmelisiniz. Eğer iletişim kanallarınız hala aktifse bunu neden yaptığını sorun. Neden sizinle birden iletişimi kestiğini ve sorularınızı cevapsız bıraktığını sorun.

Tüm mantıklı ve olgun çabalarınıza rağmen karşıdan hala rasyonel bir cevap alamıyorsanız daha fazla zaman kaybetmemenizi şiddetle tavsiye ederim. Zira bu kişi ile iletişimde olmuyor oluşunuz şu noktadan sonra sizin faydanıza olacaktır. Ghosting yapan biri ile iletişiminizin kesilmesi en çok sizin işinize yarayacaktır. Bu durumu kafanıza çok takmamanız en iyisi olacaktır.

Bu noktadan sonra dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Pek çok kişi ghosting’e maruz kaldıktan sonra bu negatif davranışı kadına ya da erkeğe ait bir özellik zannedebiliyor. Ghosting’den daha büyük bir yanlış varsa o da bu davranışı bir cinsiyete atamaktır. Ghosting yapan kadın ya da ghosting yapan erkek diye bir şey yoktur. Ghosting yapan kişi vardır.

Ghosting ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz hiç birisine ghosting yaptınız mı? Size hiç ghosting yapıldı mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında başınıza gelenleri bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.