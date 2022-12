Skype alternatifi programlar hangileri? Bu sorunun yanıtı, başarılı mesajlaşma ve görüntülü görüşme hizmeti Skype yerine farklı bir program kullanmak isteyen çok sayıda kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Hazırladığımız listede birbirinden başarılı hizmetler bulunuyor.

Görüntülü görüşme hizmeti denildiğinde ilk akla gelen uygulamalardan biri Skype'tır. Bir dönem oldukça popüler olan Skype uygulaması, günümüzde çok sayıda kişi tarafından tercih ediliyor. Diğer insanlar ile iletişim kurabilmenize imkân tanıyan hizmeti herhangi bir sebepten ötürü kullanmaya devam etmek istemeyebilirsiniz.

Skype tarzı uygulamalar arıyorsanız elbette çeşitli alternatifler mevcut. Bu yazıda Skype gibi uygulamalar listesi hazırladık. sıraladık. Hazırladığımız lsiteye göz atabilir ve beğendiğiniz bir hizmeti kullanmaya başlayabilirsiniz.

Skype Alternatifi Programlar Listesi

WhatsApp

Discord

Jami

Zoom

WeChat

LINE

Viber

Slack

Facebook Messenger

Telegram

Signal

Yukarıda Skype benzeri uygulamalar listesi yer alıyor. Listede yer alan hizmetlerin neler sunduğuna aşağıdan bakabilirsiniz. Ayrıca en fazla pil tüketen uygulamaları merak ediyorsanız en çok batarya tüketen uygulamalar listesine de göz atabilirsiniz.

WhatsApp

WhatsApp, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından bir tanesidir. Uçtan uca şifreleme teknolojisi ile dikkat çeken hizmet sayesinde grup sohbeti yapabilir, diğer kullanıcılarla mesajlaşabilir, görüntülü ve sesli iletişim kurabilirsiniz. Hareketli çıkartma, GIF gibi araçlara sahip olan uygulamada modern bir arayüz bulunuyor.

Uygulama üzerinden fotoğraf, video veya doküman gönderebilirsiniz. Anket yapabilmenize de imkân tanıyan WhatsApp'ın mobil sürümün yanı sıra web ve masaüstü versiyonları da mevcut. Uygulamanın hangi yazılım dili kullanılarak geliştirildiğini merak ediyorsanız WhatsApp hangi programalama dilini kullanıyor sorusunu cevapladığımız yazıyı da inceleyebilirsiniz.

Discord

2015 yılında hizmet vermeye başlayan Discord, günümüzde tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip. Milyonlarca kişi tarafından tercih edilen Discord mesajlaşmanın yanı sıra sesli ve görüntülü arama imkânı da sunuyor. Modern arayüzü ile dikkat çeken hizmet Linux, Mac, Windows, Android, iOS ve web sürümlerine sahip.

Hizmet üzerinden ister kendi sunucunuzu oluşturabilir isterseniz diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan sunuculara katılabilirsiniz. Discord'da ayrıca çeşitli aktiviteleri gerçekleştiren botlar da bulunuyor. Discord'da bot ekleme nasıl yapılır sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilir ve söz konusu işlemin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.

Jami

Uçtan uca şifreleme teknolojisi sayesinde güvenli bir iletişim sunan Jami üzerinden arkadaşlarınızla veya ailenizle iletişim kurabilirsiniz. Skype benzeri uygulamalar listesinde yer alan Jami'de sesli ve görüntülü görüşmenin yanı sıra mesajlaşabilme imkânına da sahipsiniz. Reklamsız bir deneyim sunan hizmette ekran paylaşımı özelliği bulunuyor.

Zoom

Video konferans hizmeti Zoom, özellikle yeni tip koronavirüs salgını sürecinde dünya genelinde büyük bir popülerliğe ulaştı. Milyonlarca kişi tarafından tercih edilen hizmet üzerinden diğer kullanıcılar ile kolayca iletişim kurabilirsiniz. Hizmet hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız Zoom nedir, nasıl kullanılır sorularını cevapladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

WeChat

2011 yılında hizmet vermeye başlayan WeChat, Skype benzeri uygulamalar arasında yer alıyor. Çok fazla sayıda kişi tarafından kullanılan hizmette konum gönderme, çıkartma paylaşma dahil olmak üzere çeşitli işlevler mevcut. Uygulama üzerinden ister mesajlaşarak isterseniz sesli ve görüntülü olarak iletişim kurabilirsiniz.

LINE

Hem masaüstü hem de mobil platformlarda oldukça başarılı işler çıkaran LINE uygulamasında görüntülü görüşme, sesli arama ve metin mesajlaşması gibi temel özellikleri bünyesinde barındırıyor. Sohbetlerinizi daha eğlenceli hâle getirecek çıkartmalar da sunan uygulama, çok kolay bir kullanıma sahip.

Viber

Bir başka klasik alternatif olan Viber uygulamasında 250 kişiye kadar grup sohbetleri, 50 kişiye kadar görüntülü görüşme ve çıkartmalar gibi standart özellikler bulunuyor. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan hizmet iletişimi güvenli hâle getiren uçtan uca şifreleme teknolojisini destekliyor.

Dünya çapında çok sayıda kişi tarafından tercih edilen uygulamada mesajlara tepki verme ve kendiliğinden silinen mesajlar özellkleri de mevcut. 10 saniye, 1 dakika ve 1 gün seçeneklerinden biri seçerek gönderdiğiniz mesajlar, belirlenen sürenin sonunda otomatik kayboluyor.

Slack

Searchable Log of All Conversation and Knowledge kelimelerinin baş harflerinden türetilen Slack sayesinde ekibiniz ile çok pratik bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Başarılı bir arayüze sahip olan ve bu sayede kolay kullanım sunan hizmet hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız Slack nedir, nasıl kullanılır sorularını yanıtladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

Facebook Messenger

Skype alternatifi Facebook Messenger, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Facebook'taki hesabınızda ekli olan kişiler ile iletişim kurabilmenizi sağlar. Arkadaşlarınızla veya ailenizle mesajlaşmanın yanı sıra görüntülü ve sesli olarak da iletişim kurabilirsiniz. Çeşitli temaların yer aldığı uygulamada yüz filtreleri de bulunuyor.

Telegram

Yıllardır tüm dünyada popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan Telegram'da mesajlaşmanın yanı sıra sesli ve görüntülü görüşme imkânı da mevcut. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan uygulamada hareketli çıkartmalar, temalar gibi özelliklerin yanı sıra Gizli Sohbetler isimli özellik de bulunuyor.

Signal

100 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken Signal, açık kaynak kodlu anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Uçtan uca şifreleme teknolojisi sayesinde güvenli bir iletişim ortamı sunan hizmette diğer kullanıcılarla mesajlaşmanın yanı sıra görüntülü ya da sesli görüşme de gerçekleştirebilirsiniz. Hizmette GIF, fotoğraf, video, konum gönderme gibi özellikler bulunuyor.

Bu yazıda Skype alternatifi programlar listesi hazırladık. Peki, sizce Skype yerine kullanılabilecek en başarılı uygulama hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.